港股直擊 即巿股評

內地上月進出口數據齊勝預期，惟中美貿易戰升級，港股抽高後回順，中午只升過百點，仍能重上十天(約28307)及廿天線(約28350)。

美股三大指數向上，標普500更逼近歷史高位，刺激恒指今早高開224點報28473，但已是今早高位所在，A股下跌拖累，港股掉頭向下，一度倒跌24點，低見28224。不過，11時公布的內地進出口數據佳，港股止跌回升，半日最終升逾百點收市。恒生指數半日收報28368，升119點或0.42%，成交金額511.95億元。

國企指數中午收報10920點，升54點或0.5%。

A股今早受壓，上證半日跌0.32%；深成指中午跌0.85%。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)支撐大市造好，貢獻恒指53點，今早最高見366.6元，創今個月高，半日升2%；友邦(01299)微升0.1%；恒生(00011)創上市高，曾升至215.8元，半日仍升1.4%；同樣刷上市新高的中電(00002)，最高見92.5元，隨後由升轉跌，半日下滑0.9%；港鐵(00066)沙中線工程爆出醜聞後多位高層變動，半日跌2.5%；恒安(01044)為表現最曳藍籌，中午挫3%。

焦點板塊

燃氣股：獲摩根士丹利唱好，更調高多隻燃氣股目標價，相關股份獲追捧。中國燃氣(00384)升3.3%；新奧(02688)漲5.3%；華潤燃氣(01193)揚3.7%；港華燃氣(01083)彈2.2%；昆侖能源(00135)升1.4%。

中資電力股：昨日普遍向下，今早回勇。華能(00902)升1.6%；華電(01071)升2%；中國電力(02380)升1.1%；華潤電力(00836)升3%，更是升幅最大藍籌。

油田服務股：布蘭特期油隔晚升逾1%，加上憧憬業績改善，油服股當炒。中海油田服務(02883)爆升10.5%；華油(01251)飆升8.5%；中石化油服(01033)飆6.9%；海隆(01623)急升7.1%；安東油服(03337)急揚6.5%。

焦點股份

長城汽車(02333)：上月銷售跌21%，中金隨即降目標價，半日插8.9%，為表現最差國指成份股。

統一(00220)：中期多賺25%，惟今早急瀉，半日大跌一成，收7.71元。

中國鐵塔(00788)：首日掛牌，最高及最低分別為1.29和1.26元，半日收報1.26元，與招股價相同。

香港生命科學(08085)：上午突急瀉，曾暴瀉75.9%，低見0.013元，逼近一仙「底價」後跌幅收窄，半日仍大跌40.7%，成交額371萬元。

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