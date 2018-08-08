港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，港股連升兩日後，今早再高開逾200點，不過隨即回軟。

恒指今早高開224點，報28473點屬暫時高，重上10天線(約28300點)和20天線(約28346點)，開市後升幅收窄，上午10時半後曾倒跌24點，見28224點暫時低，最新回升，於10天線附近爭持。截至上午11時27分，恒指報28322點，升73點或0.3%，大市成交額457.27億元。

國企指數報10909點，升43點或0.4%。

A股回軟，滬指跌0.63%；深成指跌1.08%。美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，8月23日起，將對價值160億美元(1248億港元)中國進口貨徵收25%關稅。

不過，內地海關總署今早公布，以人民幣計，中國7月出口按年增6%，略勝市場預期增5.6%；進口增20.9%，優於預期增12.5%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾見366.6元為本月高，現升1.4%；長和(00001)見91元近兩個月高，最新升0.9%。

內銀拖低大市，建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌0.2%；中行(03988)跌0.3%。

多隻中資電力股昨日逆市跌，今早回升，華能(00902)升2.8%；華電(01071)升3.4%；中國電力(02380)升1.1%。另外，華潤電力(00836)升3.2%；本港的中電(00002)曾創新高，最新回吐0.8%。

大摩睇好燃氣股，中國燃氣(00384)最新升3.6%；新奧(02688)漲半成。

中國鐵塔(00788)上市，暫守招股價1.26元之上，最高見1.29元，現報1.28元，成交額36.25億元。

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