港股直擊 即巿股評

今日坐巴士返工途中，我無開到我個電話睇市，我係望住我隔離位乘客打機，打咩？我只知道係音樂game，即係跟住首歌嘅節奏去按指定嘅掣，直至首歌完為止。隻game嘅公仔有啲似星夢學園啲萌系漫畫，而歌嘅速度應該係最快嗰隻，但係佢都可以好準確咁以200幾個combo+perfect去完成每一版，我就好似一個十歲唔夠嘅細路，見到隔離個哥哥打機好想睇，好就不其然咁愈挨愈埋...

放心，我都仲識得落車，因為佢早過我兩個站嘛。到我落車之後先發現原來戰友Jack send咗兩個message出嚟，第一個喺9點22分：「裂口高開升穿保力加中線, next station is 29000？」；第二個喺9點32：「縮得咁快，想即日補裂口？」然後佢再補多我一槍：「+2x→+6x」。返到公司無幾耐，我老細就問我一個兩難嘅問題，依家10點23分，剛剛答完之後先至再有時間睇返個市，依家升28點，做緊28277點。

拆開5分鐘圖再睇，噚日揀嘅恒指熊(57485)都真係難以落場，事關噚日恒指個勢太強，唔計噚日今朝9點35至40分呢段時間，先係上半場大約11點正至11點40分，同埋下半場2點10分至2點25分，SlowSTC(14,3)已經顯示係嚴重超買；再加上見到11點幾嗰次嘅超買時，雖然之後SlowSTC(14,3)有所回落，但落到去「5」字頭就好返衝返上去。如果按照一即以往嘅買賣策略的話，就根本無位落場。當然啦，你都係見今日恒指高開低走得咁緊要，所以先走嚟後悔點解無買到隻(57485)啫，不過，如果你睇(57485)嘅走勢，其實現水平證價，同噚日可以落場嘅時間差唔多。依家10點35分，去完個廁所返嚟之後就見恒指倒跌。

噚日喺下半part時計過一條數，就係用一年內嘅高低位(33484點[2018年1月29日高位]/26863點[2017年11月8日低位]拉條黃金比率出嚟，計完一大餐數之後再睇，哦，原來個市係挑緊0.236水平，即係[(33484-26863)X0.236]+26863=28425.556點，又咁啱呢個位同條10天線(28357點)同20天線(28344點)分別相差68同81點。再睇返今日高位28473點，同0.236/10天線/20天線嘅差距介乎48至129點，而呢個位置阻力亦都唔細，如是者今朝開逾200點後遇阻再向下殺返落去，依家10點41分升13點，做緊28260點亦屬合理。

「既然遇阻，咁落場追熊咪囉」小心，因為依家恒指牛熊證街貨圖上，上方熊證係同現價距離近過下方熊證，且就算下方熊證有過千張街貨侍候，但講緊同現價差約800點，如是者為補返貼價牛證嘅街貨，都唔排除個市個一個deep V過後反彈吸引牛證進場，引幾多同引到幾時無人知，但如果件事係咁發生嘅話，咩事要將隻熊證放落場呢？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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