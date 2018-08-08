港股直擊 即巿股評

統一(00220)公布業績後急挫，暫時最多跌11.1%，見7.64元逾3個月低，現跌9.6%，成交額1850萬元。

集團公布，截至6月底止中期業績，盈利7.14億元(人民幣‧下同)，按年增長25.39%，每股盈利16.54分，不派中期息。期內，收益112.24億元，按年升5.99%；毛利率33.5%，上升1.7個百分點。

麥格理發表最新報告，把統一目標由7.8元上調至9.2元，不過評級由「跑贏大市」下調至「中性」。

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