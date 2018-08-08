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今日 09:20 即巿股評 港股直擊

【盤前部署】恒指走勢轉佳 上望28500

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指昨天高開高走，全日波幅423點。指收報28248點，升429點或1.54%，成交金額890億元。國指收報 10866點，升164點或1.53%；上證收報2779點，升74點或2.74%。三項指數都向好，以A股表現較佳。

恒指以陽燭收市，最高升至28266點，創8月2日以來高位，並補回部分下跌裂口。MACD快慢線差距由負轉正，市況轉佳。全日上升股份1094隻，下跌536隻，整體市況偏好。

中國外滙存底7月份上升58億美元，至3.118萬億美元，外滙局稱儲備規模未來將總體穩定。內地境內市場拆借隔夜人民幣的年化成本降到1.58%的2015年以來最低。對需要發行同業存單來融資的小銀行而言，孳息率也達到歷史低位，反映中國金融市場資金成本下降。

美國能源信息管理局將美國2019年原油產量預期下調至1170萬桶/日，2018年平均產量估計為1068萬桶，之前預測1079萬桶。料消息利好油價及石油相關企業。

美國宣布將從8月23日開始對額外160億美元的中國進口商品加征25%的關稅，清單包含279個關稅細目，低於最初提出的284個。新的關稅清單包括摩托車、蒸汽輪機和軌道機車等產品。在此之前，美國於7月6日開始對340億美元中國商品加征關稅，中國將於今天公布7月份貿易數據，料以美元計價出口增速料放緩，並反映貿易摩擦所帶來之影響。

在個別電動車企業的私有化傳聞下，美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，有望升破10 SMA及20 SMA，挑戰28500水平。

個股介紹：

昆侖能源(00135)的主要業務為從事勘探及生產原油及天然氣；於中國銷售天然氣、液化天然氣(LNG)加工及LNG接收站業務及輸送天然氣。

中國海關總署的統計數據顯示，今年上半年中國天然氣進口量達4207.7萬噸，同比增長35.4%，進口量與國內產量的比重繼續擴大。近日國際能源價格有上升跡象，包括LNG價格亦上升。

近日中國擬向原產於美國的5207個稅目約600億美元商品，加徵25%、20%、10%、5%不等的關稅，當中包括LNG，料措施或會減少內地進口LNG，對集團業務有利好影響。

集團現價市盈率10.777倍，周息率3.544%。上日收報7.28元，上望8.4元，止損設於6.85元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。

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