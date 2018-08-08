港股直擊 即巿股評

港股連續兩日反彈累漲572點，美股續升下，恒指短期有力重上10天及20天線，投資者聚焦藍籌股業績。

隔晚美股三大指數造好，道指收升126點或0.5%，報25628點；納指升0.31%，報7883點；標普500指數收漲0.28%，報2858點。道指和標普500指數均創逾六個月以來收市新高。強勁的企業財報提振市場情緒。特斯拉大漲11%，創近一年收市新高，馬斯克正考慮以每股420美元將公司私有化。蘋果收跌0.9%，結束五連漲走勢，市值仍超萬億美元。

公司業績較預期強勁，抵消了市場對國際緊張形勢的憂慮情緒。數據顯示，在截至上周五為止已經公布業績的標普500指數成分股公司中，80%公司的盈利都超出預期；如果這個百分比到最後保持在這個水平或是超出該水平，則將創下自2008年開始追蹤這一數據以來的最高水平。

至於衡量市場恐慌程度的CBOE波動指數(VIX)降至10.52點，為2018年1月16日該指數降至10.40點之後的最低水平。

美國能源股追隨油價上漲。特朗普周二表示，對伊朗的制裁是有史以來最嚴厲的制裁，11月將上升至另一水平，那些與伊朗做生意的將不能與美國做生意。美國此前宣布，美國將於8月7日起重啟對伊朗金融、金屬、礦產、汽車等一系列非能源領域制裁，並將於11月5日恢復制裁伊朗的能源和石油。

人民日報在社交媒體平台Twitter、Facebook 上刊登了一篇標題為《穩定是中國互聯網開放的重要前提》的文章。文章表示，歡迎Google回到中國大陸，但前提是得遵守政府相關的法律政策。市場關注中國網企三巨頭BAT，即百度、阿里及騰訊(00700)或迎來重大挑戰。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)業績公布後昨日先跌後回穩，ADR折合港元計收報73.38元，較本港上日收市高0.53元；騰訊ADR收報359.73元，高2.73元；國壽(02628)ADR收報19.04元，低4仙。「三桶油」昨日跑贏大市，ADR靠穩，中海油(00883)ADR收報12.92元，高4仙；中石油(00857)ADR收報5.89元，高1仙；中石化(00386)ADR收報7.57元，高3仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報70.28元，高0.28元；聯通(00762)ADR收報9.57元，高8仙。

ADR港股比例指數報28355，較周二恒指收市高106點或0.38%。內地鐵路投資有望重上8000億人民幣，加上首批養老目標基金傳獲批，中港股市昨日齊挾升，恒指收報28248點，升429點或1.54%，連升兩日累漲572點或2.1%。恒指短期阻力參考10天線(約28300)與20天線(約28347)交纏附近，較大阻力在29000點關；上周低位27578點為短期支持。

焦點板塊

鐵路基建股：持續受到資金追捧，多隻高鐵建設概念股昨日再度漲停，相關H股跟隨造好，短期仍可留意。據內媒引述中國鐵路總公司人員透露，內地今年的鐵路固定資產投資額，有望超過8000億元人民幣，高於原先預計的7320億元人民幣；除了鐵路投資，內地亦打算加大基建投資及信貸支持力度，以應對中美貿易戰所帶來的經濟下行風險。

焦點股份

港鐵(00066)：公布多項管理層變動，行政總裁梁國權已經提出提早退任，將會留任至替任人選履新，至於工程總監黃唯銘亦都辭職，即時生效。另外，主席馬時亨表示，已經在7月7日及昨日，兩次向特首林鄭月娥提出請辭，但被要求留任，處理行政總裁招聘工作，以及沙中線遺留的問題。港鐵昨日中午停牌，停牌前報42.8元，升0.25元，公司已申請今早復牌。

內地三大電訊商持股的中國鐵塔(00788)今日掛牌，暗盤下跌。據耀才暗盤交易市場，暗盤收報1.24元，較招股價1.26元，低1.6%。中國鐵塔公開招股部份錄得超額認購0.36倍，以下限定價，集資淨額534.22億元，是今年以來最大型的新股，認購一手中籤率百分百。

內地抗癌藥研發公司百濟神州(06160)今日掛牌，耀才之暗盤交易市場收報105元，較招股價108元，低2.8%。百濟神州現時已經在美國Nasdaq上市，成為在新上市規則下，首隻回流本港作第二上市，以及本港第二隻未有盈利的生物科技新股。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌包括銀娛(00027)及港交所(00388)。