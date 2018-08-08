即巿股評 港股直擊

最近市場氣氛相當惡劣，各種壞消息不絕於耳，很多投資者難免受情緒影響悲觀了。

我們經常在市場樂觀的時候呼籲不要高追，未來有中期調整，今年有年初開始就數文闡述，3月文章明言「暴風雨前的平靜」，5月又放言「港股尚欠恐慌低位」，當時尚正在30000至31000的區間。

來到上月7月初，來到28000點相對低位我們反而說「恐慌發生人棄我取」，7月果然出現反彈，可惜最高只摸到29000點，整個形態是橫行，表現十分反覆。結果說明這是4浪的典型形態，還欠一個第5浪下跌。這個下跌目前看起來亦出現了。

在過往的分析中，例如18年7月17日文章「耐心等浪底」就給出了這個圖表，當時市場尚未來到下方支持線。

這一支持線在上周終於見到了，而我們亦發出了中線倉再度進場的信息，實行人棄我取。

的確，短線下跌趨勢尚待訊號反轉，但作為中期而言，我們是偏向逆向投資者，卻把握大跌來建立好倉，合情合理！

大家亦可留意兩個信號，一是，上文提到的騰訊350元支持將有爭奪可能出現反彈回抽頭肩頂頸線。其次，是國企指數並沒有隨恒生指數或者上證指數創新低。

我們要密切留意兩者的變化，這兩個品種的偏好發展將給予我們更多啟示。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。