即巿股評 港股直擊

本周初，期指自上周低見27500點後，出現了明顯的反彈。周一，期指高開217點後，升幅一度擴大至403點，惟之後升幅卻逐步收窄，最終收市升115點，收報27728點。昨天，期指全日走勢反覆向上，期指開市初段曾向上挑戰28000點的關口，不過升幅很快便收窄至只有18點，午後隨內地股市升幅擴大，帶動期指再度出現急升，最終全日大升476點，收報28204點。兩日大市成交仍徘徊於較低水平，兩日成交均不足900億元。

美滙呈強 不利中港股

自上周五中央出招後，人民幣滙價維穩作用未見顯著，因其雖曾出現反彈，不過之後卻再度回軟，中間價更再創自去年5月後的新低；相反，美滙走勢卻顯著增強，並曾高見95.5（筆者執筆時報94.94）；如果這情況持續的話，預期將會繼續不利於內地股市的表現，同時亦會影響港股的走勢。而近日中美貿易戰似有再度升級的跡象，在中方最新推出的針對美國進口總值600億美元的新關稅措施中，可見到涉及的商品已開始蔓延至美國的能源及其他行業等，同時亦從近幾個月美國出口至中國的原油貨運量亦有所下降中看到一些端倪。

而美國現時亦正積極爭取其他盟友國家的支持，以圍堵中國為目標，從而增加其談判籌碼，繼歐盟及其鄰國加拿大及墨西哥之後，最新的一方將會是日本，美方將會於本月9日與日本展開新一輪的貿易談判，而當中重點應是要爭取日本如歐盟般共同聯手抗華，如果最終美國與其盟友能達成一致針對中國的話，中方於下一次的談判上將會面臨更大的壓力。筆者預期在貿易戰的不明朗因素繼續纏擾下，期指短線走勢仍會主要於大型區間27500至29113點之內反覆上落為主。

技術方面，如上期所言，期指於上周四低見27500點後，於近日能守穩其上，未有作進一步跌穿，昨天更大幅反彈並於收市時企穩在上周四的大陰燭之上，因此已可確認是次跌穿27720點僅為假突破，期指續於大型區間內反幅上落的走勢仍未變，而上一輪調整的底部應已見，同時向下的重要支持將會下移至27500點。

從各技術指標來看，於日線圖上，三底背馳（14天RSI）的訊號得以確立，而於MACD圖中亦已出現差離的訊號，再加上STC圖中%K線已由超賣區升穿%D線，皆反映期指應已進入反彈，惟反彈的幅度還有多少將會取決於未來能否成功收復保歷加通道的中軸，即20天移動平均線（現時為28307點），如今明兩天內期指能以陽燭收市並重回其上的話，期指便很有機會再次向上挑戰前浪頂29113點；否則，期指或要先於27500點至20天移動平均線之小型區間內反覆上落，再待下一輪的方向。

筆者現時認為上述的兩種走勢的機會率差不多，因此建議大家應耐心一點，待明朗化後才入市。

策略方面，持有即月好倉的投資者暫可以20天移動平均線作分水嶺，若之後期指能以陽燭收市企穩20天移動平均線之上的話，好倉則可續持有；相反，若出現以下其中一種情況的話，穩陣起見，好倉可考慮先行平倉止賺；1.期指升至20天移動平均線附近便掉頭回落，更以陰燭收市。2.期指曾於開市中升穿20天移動平均線，惟收市時卻以陰燭收於其下。而未有倉在手的，宜耐心待下一個機會才部署入市。