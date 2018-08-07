港股直擊 即巿股評

港股進入業績高峰，中電(00002)和恒生(00011)愈買愈貴，股民卻又愈貴愈買，無他，市場所剩下走勢與業務俱佳的股份不多。

多隻藍籌本周公布業績，包括周四(9日)公布中期業績的太古(00019)。

太古上月發出一個令市場意外的盈警，表示上半年船隊減值支出大增至約39億元，預期今年上半年該公司基本溢利將受到重大不利影響。

太古船隊減值支出2017年為10.15億元，而2016年為23.13億元。相對地去年同期基本溢利38.8億元；整體盈利121.38億元。市場似乎認為這次盈警對業務衝擊有限，太古股價回落至82元附近獲支持。畢竟太古地產(01972)上半年有大刁；市場對明天公布的國泰(00293)業績亦有期望；港機(00044)今日公布的中期盈利和第一次中期息均有增長。

太古今日收市報86.8元，距87.7元的超過一年半高位不遠，EJFQ系統於5月14日發出綠燈，至今升8.5%，有望破位。

根據EJFQ FA+數據，7個分析員平均預測今年盈利增長44.9%；當中4個叫買，1個叫沽，兩個籲持有；現價低於預測市盈率中位數0.5個標準差，估值相對便宜。

太古中線牌面不俗，宜採取分段策略，怕錯失炒業績機會可先入一注，績後據市場反應作短線部署，失50天線(約83.68元)離場。

陳鎮強

信報投資研究部

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