港股直擊 即巿股評

中港股市今日造好，滬指飆2.74%，創逾26個月最大單日漲幅，收報2779點為全日高位。港股午後亦顯著走高，恒指收報28248點，升429點或1.5%，連升兩日，大市成交額890.03億元。

港股兩連升，北水卻連續兩日流走，昨日走資13.2億元(人民幣．下同)後，今日錄北水淨流出8520萬元，但已較上日大幅減少。

騰訊(00700)連升第3日，但北水持續流出，今日有4.87億元淨賣出，為北水沽得最多個股。

內房股表現突出，中國恒大(03333)發盈喜，股價創逾三個半月高，收市飆21.2%，但北水趁高出貨，錄流出1.98億元。相反，融創(01918)飆8.2%，全日有673.27萬元淨流入。

中資金融股方面，工行(01398)有2.54億元淨流入；建行(00939)有6169.78萬元淨流入。相反，財險(02328)有1.61億元淨流出；中國太保(02601)跌6000.4萬元淨流出。

沙地產量減，加上美國將重新制裁伊朗，隔晚油價造好，最新在亞洲時段續向上。中石化(00386)股價升2.6%，全日有1.02億元北水淨流入。

教育股急升，楓葉教育(01317)飆7%，有1616.87萬元淨流入；宇華教育(06169)升7.1%，但錄1112.7萬元淨流出。

石藥(01093)股價回升3.8%，但有8517.88萬元北水淨流出。

吉利(00175)首7個月總銷量按年升43%，達全年目標56%，不過單計7月份按月跌6%。股價創逾一年低後反彈，收市升4.9%，全日有5169.45萬元淨流出。

內地鐵路投資有望重上8000億元，中車(01766)今日升3.1%，但北水錄2048.11萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 恒大、騰訊、工行、融創、石藥、中石化、財險、吉利及建行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、恒大、金蝶(00268) 、吉利、楓葉教育、中興通訊(00763)、太保、中軟國際(00354)和宇華教育。