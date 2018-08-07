港股直擊 即巿股評

內地鐵路投資有望重上8000億人民幣，加上首批養老目標基金傳獲批，中港股市齊挾升，恒指收市飆逾400點，重上28200關，兩日累計更勁彈572點，靠近20天線(約28347)。

承接美股三大指數向好，恒指高開69點，報27889，早段升逾200點，惟A股曾轉跌，港股觸及兩萬八關後腳軟，升幅縮至僅23點，低見27843。不過，A股重拾升勢，買盤趁低吸納，港股亦回勇，重上兩萬八關，午後升幅更擴至447點，高見28266，最終挨近高位收市。恒指收報28248點，升429點或1.54%，連升兩日累漲572點或2.1%。

大市成交額890.03億元，較上日增加34.41億元。

個股普遍跟大市升，全日上升股比例達68%，下跌股比例為32%。

國企指數收報10866點，升164點或1.53%。

恒指即月期貨收市升476點，報28204點，低水45點。

歐洲三大股市向好，德國DAX指數最新升0.76%，美國道指期貨亦漲78點，報25546。

A股今日急漲，滬指收市飆2.74%，創逾26個月最大單日漲幅，報2779點為全日高位；深成指飆2.92%。兩市成交額3167億元人民幣。人民幣先低後高，人民幣兌美元在岸價(CNY)早後一度跌穿6.86關，下午反彈，收復6.84關口。

另外，人民銀行公布，中國7月外滙儲備31179.46億美元，較6月的31121.29億美元，增加58.17億美元，高於市場預期的31070億美元，並連升兩個月。

藍籌股近乎全線上升。友邦(01299)升0.8%；騰訊(00700)被中金踢出海外焦點股名單，收市仍漲1.1%；隔晚油價走高，中海油(00883)漲2.9%；中電(00002)創新高，收市升2%；滙控(00005)被大摩降目標，股價全日跑輸，反覆高收0.3%。本地銀行股造好，恒生(00011)獲大行唱好，股價漲3.1%；中銀香港(02388)急漲4%；東亞(00023)升1.1%。萬洲(00288)是唯一下跌藍籌，收市跌1%。

焦點板塊

內房股：內房接二連三發盈喜刺激，股價今日發威。恒大(03333)與碧桂園(02007)齊發盈喜，恒大全日狂升21.2%，碧桂園跑贏一眾藍籌，收市飆6.4%；融創(01918)亦急揚8.2%；中海外(00688)升2.8%；潤地(01109)升4.5%；萬科(02202)彈升5.1%，為表現最叻國指成分股；新城發展(01030)飆8.1%；雅居樂(03383)揚5.9%。輕資產的物業管理股亦省鏡。雅生活(03319)勁升11.5%；彩生活(01778)彈升10.9%；碧桂園服務(06098)亦飆高8.8%；綠城服務(02869)升5.3%；中海物業(02669)揚5.1%；中奧到家(01538)亦抽高6.8%。

本地地產股：普遍造好，九倉置業(01997)中午公布，半年盈利101.79億元，按年增1.08倍，每股派中期息1.05元，股價升3.6%；希慎(00014)中期股東應佔溢利按年飆升3.04倍，第一次中期股息每股派27仙，按年增3.85%，股價升2.5%。另外，信和置業(00083)升2.7%；新鴻基地產(00016)升2.5%；新世界發展(00017)升2.2%。

教育股：與中美貿易戰影響細的內地教育亦落鑊。澳洲成峰(01752)大升7.5%；新高教(02001)炒高9%；宇華(06169)勁升7.1%；中教(00839)也飆6.8%；楓葉(01317)急揚7%；上市第三日的希望教育(01765)彈升9.1%；民生教育(01569)升4.9%；睿見教育(06068)走高3.7%。

中資電力股：內地動力煤期貨價格三連升，中資電力股個別發展，中國電力(02380)表現最曳，收挫3.2%；華能(00902)亦跌1.4%，為包尾國企成分股；華電(01071)也跌2%；惟華潤電力(00836)升0.3%；大唐發電(00991)則升0.9%。

焦點股份

香港電訊(06823)：曾逆市跌3.1%，收市跌0.4%，成交額1.94億元。集團中期股份合訂單位持有人應佔溢利18.68億元，按年跌12.67%。每個股份合訂單位的中期分派按年升3.56%。此外，董事總經理及執行董事艾維朗退任，本月底結束時生效，委任財務總裁及執行董事許漢卿接任。另外，電訊盈科(00008)中午公布中期盈利1.85億，派息8.91仙，股價跌0.9%。

信邦(01571)：中期多賺12.7%，惟毛利率下滑，全日大瀉20.8%，是表現第二差個股。

蒙古焦煤(00975)：受惠內地動力煤期貨三連升，全日爆升35.5%，為升幅最大個股。

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