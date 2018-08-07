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今日 16:25 港股直擊 即巿股評

恒指收市飆429點 成交不足900億

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隔晚美股靠穩，港股昨日終止5連跌後，今日跟隨A股造好，重上兩萬八，但大市成交仍不足900億元。

恒指今早高開69點，開市後曾升逾200點，受制兩萬八水平回軟，升幅一度收窄至23點，見27843點全日低，之後受A股帶動回勇，上午曾升287點，中午升267點。下午A股升幅擴大，恒指曾飆升447點，見28266點全日高。恒指收報28248點，升429點或1.5%，大市成交額890.03億元。

國企指數收報10866點，升164點或1.5%。

A股急彈，滬指飆2.74%，報2779點為全日高位；深成指飆2.92%。人民幣先低後高，人民幣兌美元在岸價(CNY)早後一度跌穿6.86關，下午反彈，收復6.84關口。

騰訊(00700)升1.1%，成交額64.31億元排第一。

內房股反彈，中國恒大(03333)發盈喜，料半年淨利潤將按年大幅上升，稅後淨利潤預期按年飆125%以上；核心業務淨利潤按年飆100%以上。股價見26.45元逾三個半月高，收市狂彈21.2%，，成交額37.59億元排第二。碧桂園(02007)彈6.4%。

平保(02318)升1.4%，成交額23.47億元排第三。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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