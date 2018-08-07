港股直擊 即巿股評

隔晚美股先低後高，三大指數再升，當中標指已重返高位，較1月高位只有1%之距，都咪話唔厲害。主要係蘋果公司再創收市新高，其他科技股亦見反彈，納指當然再升。港股隔晚喺ADR及夜期亦跟住美股做番好啲，不過港股始終跟內地股市相關系數較大，所以彈唔彈得高啲遠啲，都要睇A股造化。

噚日上證指數午後總算重上2700點，雖然今朝再度下試2690點水平，但跌至2696點未有再穿底已回升，半日上證指數升逾1.4%，帶動港股升幅逐步擴大。恒指開市後升逾200點，A股早段再跌，恒指同時接近抹去全部升幅，回落至27843點半日低位，其後A股拗腰向上，港股亦愈升愈有，一度高見28107點半日高位。中午恒指報收28087點，升267點；國指則升114點，報收10816點。不過睇見主板成交得嗰435億係唔多開胃，難怪港股呢兩日反彈好似拉牛上樹咁款，無成交配合，反映投資者態度亦審慎，指數再升都只係大戶為咗挾淡倉，港股大局已定，暫難言扭轉弱勢。

不過大戶有心挾淡倉，成交少操控指數上落反而更得心應手，即使欠缺騰訊(00700)大力揪鞭向上，但仍有其他重磅股夾手夾腳將指數推高。美國已落實對伊朗制裁，預期油價或被推高，三桶油今日升幅顯著，中海油(00883)漲2.2%；中石油(00857)揚3.2%；中石化(00386)升2.7%。至於大笨象(00005)績後被降目標價，半日逆市跌0.1%，成為少數下跌重磅股。相反囝囝恒生(00011)愈升愈有，兩股要揀一股長線持有，唔使諗要揀恒生。至於內銀股及內險股，表現平平，彈力尚有，但相對內房股今日嘅反彈勢頭，就被比下去。

恒大(03333)跟碧桂園(02007)齊發盈喜，前者勁升13.7%，後者亦升4.2%，成為藍籌股升幅之冠。其他內房股閒閒地升2%或以上。不過阿Man長氣都要再講多次，內房股面對人仔貶值，以及阿爺繼續調控樓市兩個負面因素夾擊，短線反彈係沽貨套現好機會，冇貨嘅更唔應該追貨。至於之前阿Man提過，受惠阿爺力谷內需及基建，以保經濟增長嘅鐵路股板塊，今日表現唔錯，再傳今年鐵路固定資產投資額重逾八千億元人民幣，有呢個消息撐住，當然整個板塊全面上升。

若果要問阿Man，呢轉反彈睇幾多，要視乎A股會否一彈即散，已經重覆咗十萬九千次，A股好，港股好，A股打柴，港股也不能活。A股反彈剛開始，除非人仔再大冧，短線可能性不大，阿爺講到明唔畀見七算，呢次反彈應可以維持多一段時間，港股成功企穩28000關口，下一目標當然係10日線(28346)及20日線(28338)滙聚區，一旦呢兩條線收復企穩，下一個目標係28800點。不過提醒大家一句，港股始終處於熊市內，唔好太多幻想個市可以起死回生，一旦28400水平都上唔番，可能大戶放棄屠殺28600-29199點熊證重貨區嘅熊仔都唔出奇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)