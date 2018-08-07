港股直擊 即巿股評

恒生銀行(00011)公布中期業績後見追捧，集團上半年純利126.5億元，按年升29%，勝市場預期，多家大行上調目標。

摩根士丹利認為，恒生凈利息收益率(Net Interest Margin)今年下半年和明年增速將進一步上升，因為集團資產殖利率(Asset Yields)增長超前資金成本，未來兩年凈利息收益率有30至35基點上升空間。該行認為恒生強勁表現將推動股價，把恒生目標升至265元，「最牛」睇315元，維持「增持」評級。

摩根大通亦維持「增持」評級不變，目標升至230元，但由於高基數效應，預期恒生明年盈利增長動力減慢。

高盛亦把恒生目標由234元升至248元，維持「買入」評級，指恒生上半年業績勝同行，雖然估值較高，但預期市場將上調盈利預測。

中信里昂認為恒生表現勝預期，但業務或見頂，目標價由194元升至206元，評級維持「跑輸大市」。

花旗指出，恒生每股盈利增長強勁主要受惠淨息差擴闊，期內淨息差大幅高於市場預期。該行預期，恒生表現強勁加上信貸減值降低，市場對全年每股盈利預測將有高單位數調升，未來數年預測亦有中單位數調升。不過股價2月以來累升14%，跑贏恒指兩成，不預期業績會為股價帶來刺激，維持「中性」評級和目標價213元。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。