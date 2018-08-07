重要通告 港股直擊 香港財經

希慎興業(00014)宣布，截至6月底止中期股東應佔溢利30.13億元，按年飆升3.04倍。每股基本盈利288.06仙。第一次中期股息派27仙，較去年同期的26仙，增3.85%。

期內，營業額19.12億元，按年上升6.76%；基本溢利12.8億元，升4.32%，主要反映新落成的利園三期逐步出租及來自集團業務組合的毛利增加。

截至6月底止，集團商舖業務組合、寫字樓業務組合及住宅業務組合的出租率，分別為96%、95%及79%。

希慎主席利蘊蓮在業績報告中表示，在經濟放緩期間採取的轉型措施，加上市場氣氛好轉，令集團取得令人滿意的上半年業績。

她指出，受到過去幾年經濟因素和前景不明朗的影響，大環境急速轉變，希慎留意到零售市場出現收縮，需要重新定位。集團把握時機把業務組合重新定位，努力迎合因新世代不同的喜好、人口分布改變及科技進步所造成之顧客消費模式的變化。而轉型正取得成效，商場訪客流量增加，租戶銷售額增長亦較香港整體零售業銷售額增長更為理想。

展望未來，利蘊蓮稱，儘管市場對國際貿易政策變化、潛在地緣政治動盪及加息前景感到憂慮，但2018年餘下時間全球經濟前景仍然穩健，預計香港的經濟增長將保持穩定。希慎繼續策劃及發展旗下業務組合，並致力建立鄰里，亦專注於了解年輕一代的需要，並作出相應的轉型，以迎合他們在零售方面及工作環境方面的追求。零售業過去數年低迷的表現給予希慎重塑及重整其策略的機遇，以更強建的姿態邁向未來。