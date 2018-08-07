港股直擊 即巿股評

內地首批養老目標基金傳獲批，加上有報道指鐵路投資有望重上八千億元人民幣，刺激中港股市今早齊急升，恒指中午更重上兩萬八關收市。

承接美股三大指數向好，恒指今早高開69點報27889，早段升逾200點，惟A股曾轉跌，港股觸及兩萬八關後腳軟，升幅縮至僅23點，低見27843。不過，A股重拾升勢，買盤趁低吸納，港股亦回勇，恒指再返兩萬八，半日升逾兩百點，更挨近今早高位28106收市。恒指中午收報28087點，升267點或0.96%，大市成交額435.86億元。

國企指數中午收報10816點，升114點或1.07%。

A股今早表現突出，上證半日升1.43%；深成指中午揚1.51%。

藍籌股大致造好， 友邦(01299)升0.4%；騰訊(00700)漲0.2%；隔晚油價走高，中海油(00883)漲2.2%；中石油(00857)揚3.2%；中石化(00386)升2.7%； 恒生(00011)獲大行唱好，半日漲3.6%；中電(00002)創新高，半日升2%。滙控(00005)績後被大摩降目標，半日跌0.1%。

焦點板塊

內房股：恒大(03333)與碧桂園(02007)齊發盈喜，半日分別抽高13.7%和4.2%，碧桂園更跑贏一眾藍籌；融創(01918)亦飆7.3%；中海外(00688)升1.9%；潤地(01109)升3.7%；萬科(02202)升3.4%；新城(01030)升4.4%；雅居樂(03383)揚5.7%。

鐵路股：傳今年鐵路固定資產投資額重逾八千億元人民幣，鐵路股全線升。中鐵建(01186)升4.4%；中鐵(00390)與中交建(01800)升2.2%及2.5%；中國建築(03311)走高1.6%；中車(01766)及旗下中車時代(03898)分別彈3.3%和3.6%。

中資電力股：內地動力煤期貨價格三連升，中資電力股個別發展，中國電力(02380)表現最曳，午挫3.2%；華能(00902)亦跌2.3%，為包尾國企成分股；華電(01071)也降1.7%；惟華潤電力(00836)升0.5%；大唐發電(00991)則升0.9%。

焦點股份

信邦(01571)：中期多賺12.7%，惟毛利率下滑，中午大瀉18.4%，是表現第二曳個股。

蒙古焦煤(00975)：受惠內地動力煤期貨三連升，中午爆升22.3%，更是中午升幅最大個股。

香港電訊(06823)：逆市跌2.7%。集團中期股份合訂單位持有人應佔溢利18.68億元，按年跌12.67%。每個股份合訂單位的中期分派29.12仙，較去年同期增加3.56%。此外，董事總經理及執行董事艾維朗退任，本月底結束時生效，委任財務總裁及執行董事許漢卿接任。

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