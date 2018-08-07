港股直擊 香港財經 重要通告

九龍倉置業(01997)公布，截至今年6月底止半年盈利101.79億元，按年增1.08倍。每股盈利3.35元，派中期息1.05元。

集團上半年核心盈利50.22億元，按年增8.09%。

期內，收入81.54億元，按年跌14.58%。其中，投資物業收入71.23億元，按年增7.91%；酒店收入上升28.64%至8.31億元。

九置上半年投資物業組合的零售銷售額增長31.4%至246億元，當中海港城的零售銷售增長，為組合內之冠，增長36.1%至186億元。