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今日 11:17 港股直擊 即巿股評

【異動股】中電再創上市新高 大和仍僅睇92元

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中電(00002)股價再破頂，又創上市新高，最高見過92.4元，升2.67%，最新造92元，仍升2.2%，成交金額1.98億元。

集團上半年純利74.36億元，按年增長25.8%，如撇除一次性撥備影響，營運盈利更大升33%至78.86億元，每股盈利2.94元，派第二期中期息每股61仙。

大和則發表報告，雖然中電中期業績強勁，惟之前已預期，加上澳洲業務未來充滿挑戰，僅續予「持有」評級，目標價睇92元，折合17.4倍預測市盈率。

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