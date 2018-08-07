港股直擊 即巿股評

今朝返到公司先處理少少稿件嘢，之後再覆埋一位讀者嘅email之後，依家10點7分，大鑊啦！開唔到個走勢圖，話就話我做online啫，大佬我讀新聞系，電腦我真係識條鐵咩！呢個時候我唯有等我嘅戰友Jack救我(佢喺公司做backend，而我遠距離見到佢喺度開緊會)。

依家10點10分，恒指做緊27888點，升69點，開埋個恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證最貼價嘅係28600至28699點，呢度有相當於326張期指，嫌少唔緊要，比多100點嘅話，即28700至28799點，呢度就有成1276張期指，但以現價計，嘩，相差成911點；就算用今日暫時做過嘅高位28048點計，距離呢個重貨區都仲係爭751點。

下面堆牛證又如何？最貼價嘅就係27500至27599點，呢度已經有1127張期指，同現價比嘅話就相差388點；「但係上面行兩層食到total有1602張期指喎！」咁比多100點向下行嘅話，行到落去27400至27499點，呢度有712張期指，加埋有成1839張期指，夠未？如果再用今日暫時做過嘅低位27843點計，兩者只係相差443點。下行點數少又食得多，都真係幾吸引人去入牛開Call。

開住一個我唔常用嘅website去睇一個不是streaming的圖頂住先，依家10點35分，恒指又升返過百點，上方有條10天(28332點)同20天線(28331點)喺度，點數上呢兩條線都爭少少都出個短期「死亡交叉」啦喎，不過你見日線圖上兩支「大陰燭」之後，恒指都負傷逃走，到依家有回升嘅跡象，所以觸動到條SlowSTC(14,3)有見底回升嘅情況。

下方係吸引，恒指熊(57485)，收回價28588點，同現價有約600幾點嘅距離，槓桿約31倍喺貼價熊證嚟講算係偏高嘅一隻，可吼5分鐘圖見超買就落場；但呢期個市好似怪怪的，唔對路就要走人，甚至放棄操作。

戰友Jack開完會，但我個問題都係未解決。到最後我諗起舊同事James(who is都係 a 電腦天才)嘅一句說話：電腦有事嘅話，有99%嘅機會restart一次部機就可能解決；餘下1%restart都無用，即係你要換機。然後我restart完就無事，跟住我交稿啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan