港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數收市靠穩，港股昨日終止5連跌後，今早於兩萬八水平爭持。

恒指今早高開69點，開市後飆升，曾升228點，見28048點暫時高，未能突破昨日高位，再於兩萬八水平回軟，升幅一度收窄至23點，見27843點暫時低，最新復升過百點。截至上午約10時43分，恒指報27942點，升122點或0.4%，大市成交額282.65億元。

國企指數報10735點，升34點或0.3%。

A股靠穩，滬指升0.45%；深成指升0.3%。人民幣兌美元在岸價(CNY)早段跌穿6.86。

藍籌股方面，騰訊(00700)倒跌，最新跌0.7%，拖低大市。滙控(00005)被大摩降目標至87元，最新跌0.5%。

內房股方面，中國恒大(03333)發盈喜，料半年淨利潤將按年大幅上升。其中，稅後淨利潤預期按年增長125%以上，核心業務淨利潤較去年同期增長100%以上。股價曾飆13%，見23.5元，最新升10.1%，成交額9.23億元。

華潤置地(01109)升1.5%；中海外(00688)升0.9%

個別內房先升後回，碧桂園(02007)發盈喜料中期多賺逾五成，股價曾升5.5%，之後一度倒跌，最新升0.2%。集團蘇州全市項目停工進行安檢。

融創(01918)曾升5.5%，最新升0.9%；萬科(02202)倒跌0.5%。

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