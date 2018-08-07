港股直擊 即巿股評

恒指昨天高開低走，全日波幅 344.點。恒指收報 27819點，升143點或0.52%，成交金額 855.62億元。國指收報 10701點，升8點或0.08%；上證收報 2705點，跌35點或1.29%。港股走勢優於A股。

恒指呈5連陰走勢，以近「倒轉錘頭」收市，並返回保歷加通道之內。MACD快慢線負差距拉闊，走勢仍偏淡。全日上升股份 534隻，下跌 1091隻，整體市況偏淡。

中國汽車流通協會發布的數據顯示，6月中國汽車進口量為1.5萬輛，按年下降87.1%；1-6月，累計進口汽車45.2萬輛，比去年同期下降22.1%。除進口數量之外，6月中國進口車的銷量也出現大幅下降。內地進口車當月共銷售6.3萬輛，按年下降21.2%；1-6月，進口車累計銷售39.4萬輛，按年下降9.8%。

中國第二季度經常賬戶重回順差，貨物貿易反彈，彌補了服務貿易和海外收入的持續逆差。包括旅遊、教育和娛樂，以及外國技術和專利採購的服務貿易逆差擴大。

中國國務院金融穩定發展委員會暗示，即使經濟放緩為放鬆減債行動創造了理由，但中國不會放鬆對規模達40萬億美元的金融行業的監管。

美國對伊朗的首輪非石油制裁將於周二實施，石油制裁將在11月5日重啟，特朗普政府將考慮對某些國家部分豁免針對伊朗的石油制裁。料消息會利好油價表現。

聯儲局調查顯示，美國小企業的商業貸款需求增加，銀行放寬了商業和工業貸款的貸款標準。受惠於企業業績向好，美股三大指數向好。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，在28000大關前爭持。

個股介紹：

石四藥集團(02005)的主要業務為從事研究、開發、製造及銷售以靜脈輸液為主的藥品。

集團發出盈喜，預計截至2018年6月底止中期的股東應佔溢利，將較2017年同期錄得介乎50%至 60%的顯著增長。集團在2017年中期溢利為2.88億元，估計2018年中期溢利將介乎4.32億至4.6億元。

盈利增長的原因包括：1) 大輸液之銷量及平均售價增加及 2)產品整體毛利率增加，高利潤率產品帶來更佳的產品組合及本集團的持續成本控制措施所致。

集團現價市盈率 26.273倍，周息率 1.14%。上日收報 6.14元，上望 7.7元，止損設於 5.79元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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