港股直擊 即巿股評

隔晚美國三指數靠穩，港股昨日回升143點，但午後升幅大縮，而且升市質素不佳，短期兩萬八阻力大。

道指收市反覆升39點，報25502點；標指升0.35%，收報2850點；納指升0.61%，報7859點為全日高位。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報72.87元，較本港上日收市高0.22元；騰訊(00700)ADR收報354.29元，高1.29元；國壽(02628)ADR收報18.84元，低2仙；中海油(00883)ADR收報12.54元，高2仙；中石油(00857)ADR收報5.7元，無升跌；中石化(00386)ADR收報7.37元，高2仙；中移動(00941)ADR收報69.6元，高0.35元；聯通(00762)ADR收報9.51元，高4仙。

ADR港股比例指數收報27866點，升47點或0.17%。夜市期指收報27835點，升107點，較昨日恒指收市高水15點。恒指昨日一度彈近400點，高見28074點，但收報27819點，僅升143點或0.52%。大市昨日上升股比例只得33%，下跌股比例達67%。

英國國際貿易大臣霍理林(Liam Fox)周日表示，英國有六成機會在無協議下脫歐，拖累英鎊跌至11個月低位。

美國白宮公布，7日起恢復對伊朗實施首階段制裁，涉及黃金、鋼鐵及汽車等領域，針對能源和石油等制裁則在11月5日恢復。隔晚紐約期油收升52美仙，報每桶69.01美元；布蘭特期油升54美仙。

焦點板塊

內房股：碧桂園(02007)發盈喜，預期中期盈利按年增長不低於五成，另外集團蘇州全市項目停工進行安檢。中國恒大(03333)發盈喜，預期截至今年6月底止半年淨利潤將按年大幅上升。其中，稅後淨利潤預期按年增長125%以上，核心業務淨利潤較去年同期增長100%以上。綠城中國(03900)公布，首7個月綠城集團取得合同銷售金額約523億元人民幣，其中歸屬於綠城中國的權益金額約為294億元人民幣，按年增3.52%。

焦點股份

滙控(00005)：昨日中午公布，上半年列賬基準稅前盈利按年增長4.6%，其中第二季稅前盈利59.57億美元，較去年同期升12.8%，略勝預期，惟期內淨利息收入低於市場預測，留意券商反應，當中高盛昨日微調目標至84元。上日(6日)於倫敦證券交易所回購354.17萬股，作價介乎7.075英鎊至7.14英鎊。

香港電訊(06823)：中期溢利按年跌12.67%，每個股份合訂單位的中期分派29.12仙，按年增3.56%。集團董事總經理艾維朗表示，集團擬申請虛擬銀行牌照，已擬定相關商業計劃。

中國中鐵(00390)：向九名轉讓方收購下屬公司二局工程、中鐵三局、中鐵五局及中鐵八局股權，代價116.54億元人民幣(約133.5億港元)，以每股6.87元人民幣，向轉讓方發行合計約16.96億股A股支付。交易完成後，轉讓方將合共持有的中鐵A股經擴大後全部A股的8.34%，以及總股本的6.91%。

多家公司今日公布業績，較受市場關注包括：電盈(00008)、統一(00220)和希慎(00014)。

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