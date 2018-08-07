港股直擊 即巿股評

周一恒指高開209點，早市升至28074點高位後開始回調，下午升幅大縮至僅54點，見27730水平才找到支持反彈，收報27819，升143點或0.52%。

恒指上周四因為美國突然公布擬將總值2000億美元的新一份中國進口商品清單加徵關稅稅率由10%提高至25%而急挫之後，昨天總算返回本欄提及的「降呢」以來的29100至27800點爭持區間（見7月31日<8月主題：恒指「降呢」>），並且升穿了EJFQ系統以1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸收市，「弱氣」稍稍舒緩。

但與此同時，EJFQ圖表亦顯示，過去3個月，恒指在約28200至29000點累積了一個由3條bars構築的大型成交量密集區或蟹貨區，以強勢股指數仍在今年最低水平區間徘徊、代表大市強勢股買盤相當疏落。在大市缺乏買盤支持的情況下，雖然中線市寬處於支持區底之下掙扎的極其超賣狀態，甚至短線市線市寬亦都「作勢」再次回測30%的支持區頂，估計恒指短期即使再出現超賣反彈，亦不易顯著突破28200點的蟹貨區底阻力。

此外，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，截至上周五收市抽升6.9個百分點，至51.4%，而恒指當日僅微跌0.14%，代表沽壓避開恒指成分股，如果這是大戶或大鱷為日後造淡恒指的「有心」部署，就要提防恒指短期很大機會再試甚至出現今年新低，畢竟統計發現，弱勢股指數如果明顯高於40%水平，就不能排除恒指短線會有急跌風險。

必須一提，儘管強勢股指數以及技術因素（28200點開始的大型蟹貨區），都不支持恒指短線會有較似樣的反彈，然而，10天線高於50天線股份比率的中線市寬（又名「平滑中線市寬」）所顯示的卻是另一個「景象」。首先應該略為解釋，10天線高於50天線股份比率之所以叫做平滑中線市寬，原因是這個指標具有隔除大部分市場雜音的功效，而近月來最大的「市場雜音」莫過於目前仍在進行的中美貿易戰。

繼美中互相就對方總值340億美元進口商品7月6日正式落實加徴25%關稅後，美國貿易代表辦公室（USTR）於7月10日又再公布新一批總值2000億美元中國進口商品加徵10%關稅清單。有趣的是，平滑中線市寬在美國為貿易戰火添加燃料後一個星期、7月17日以16.2%見底回升；更值得注意的是，由7月25日以來更與恒指呈現「牛背馳」。借用Every cloud has a silver lining，平滑中線市寬可以說是為弱勢股指數等等的大塊烏雲鑲起一小截銀邊。

7月31日【搏拳實錄】才講到：等到恒指一旦再度挑戰29100點的蟹貨區底重要阻力附近就short貼價 call。但29100點現已遙不可及，老徐的算盤是，恒指本周若再升穿兩萬八、更理想是逼近28200點的蟹貨區底就開倉short 即月28000或28200點期指put，但會考慮同時做好風險管理，在較低水平的行使價long put。

老徐