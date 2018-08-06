即巿股評 港股直擊

港股上周連跌5日，恒指昨天終於反彈。滙豐控股(00005)業績理想，昨股價升0.48%，銀行板塊造好，成升市火車頭；恒指高開209點後，曾抽高398點，攀至28074點，惟其後漲幅逐漸收窄，收報27819點，僅升143點(0.52%)，主板成交金額855.6億元。

恒指雖然於27700點水平獲支持，即本欄多次提到的2016年初至2018年1月累積漲幅回調黃金比率38.2%水平有承接，但在50天線失守250天線的死亡交叉陰影下，短期反彈可能是投資者的逃生機會。

上周本欄界定過往發出死亡交叉訊號後，以恒指最大跌幅超過一成為「真死亡交叉」，參考1970年至今共12次「真死亡交叉」當日特徵，包括恒指50天線的10天傾斜率低於-40，以及大市長線市寬（整體港股股價高於250天線比率）不足30%，而恒指最新發出死亡交叉訊號當天（7月31日），50天線的10天傾斜率為-41.3而長線市寬報27.8%，根據往績，演變成「真死亡交叉」的機會高達八成，若不幸成「真」，中長線便未許樂觀，尤其若中美貿易爭拗升級，港股勢將步入熊市。

倘今次確認是「真死亡交叉」，投資者應如何部署？如量度「真死亡交叉」訊號發出後恒指首月走勢，可帶來短線操作的啟示。

為聚焦在恒指近年的「真死亡交叉」，這次把統計範圍縮窄至1994年以來的7次「真死亡交叉」後22個交易日（約一個月）表現。附【右圖】所見，恒指在「真死亡交叉」出現的一個月內皆曾收復失地，期間最大升幅分別為9.8%(1994年6月)、6.4%(1997年11月)、6.9%(2000年10月)、4.5%(2002年7月)、15.7%(2008年3月)、1.4%(2011年7月)和5%(2015年8月)，最大漲幅平均值為7.1%，中位數為6.4%，按照最新的死亡交叉當天收市28583點計算，恒指8月或彈升到30400至30600點水平。

值得留意的是，2002年和2011年呈「真死亡交叉」後(至50天線重越250天線、即黃金交叉重臨前)，恒指在首月反彈告終就掉頭回落，並持續向下，最大跌幅分別達16%及27%；其餘5次(反彈在第一個月後才完成)則最多下瀉13%(2015年)至50%(2008年)不等。換言之，在「真死亡交叉」出現後，恒指普遍先呈超賣反彈，而這反彈有可能屬熊市前的最後逃生門。

中美貿易戰肯定是長期困擾市場的重要因素，人行上調遠期售滙業務外滙風險準備金率昨日起實施，但人民幣回升乏力，此穩定滙價「招數」成效存疑；而中國計劃對600億美元的美國進口商品加徵5%至25%關稅，回應美國「加辣」，反映雙方態度沒有軟化跡象，將遏抑中港股市表現。

按港股大市指標現況分析，長線市寬深陷超賣區而未見反彈，顯示內部弱不禁風。除非貿易戰能以雙贏的方式解決，否則，投資者不妨作最壞打算，借這次恒指超賣反彈伺機減持倉位。