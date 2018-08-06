港股連跌5日後今日回升，上午一度飆升398點，見28074點，惟A股午後急挫，恒指未能站穩兩萬八。恒指收報27819點，升143點或0.5%，大市成交額855.62億元。
上周淨走資35.7億元(人民幣．下同)後，北水今日續撤出港股，全日錄北水淨流出13.2億元。
騰訊(00700)續回升0.9%，連升兩日，但北水急沽貨，錄13.15億元淨賣，為全日淨流出最高股份。
中資金融股方面，北水追買藍籌內銀，工行(01398)錄7.37億元淨買入；建行(00939)錄3.11億元淨買入。另外，人保(01339)有651萬元淨買入。相反，太保(02601)錄3.03億元淨賣出；財險(02328)有1.11億元淨賣出；農行(01288)有1.17億元淨賣出。
醫藥股今日逆市挫，北水個別走，石藥(01093)1.85億元淨賣出；中生製藥(01177)有4875萬元淨賣出。相反，復星醫藥(02196)有1.04億元淨買入；金斯瑞(01548)擬斥最多7億港元回購股份，有187萬元淨買入。
其他淨流出較多的股份有：濠賭股未止跌，銀娛(00027)錄5512萬元淨賣出；金蝶(00268)錄4687萬元淨賣出；楓葉教育(01317)錄3109萬元淨賣出；舜宇(02382)錄2091萬元淨賣出。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、建行、財險、吉利、石藥、復星醫藥、人保、中生製藥及農行。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 太保、騰訊、金斯瑞、楓葉教育、舜宇、財險、石藥、金蝶、融創(01918)和銀娛。