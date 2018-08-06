港股直擊 即巿股評

人行出招打擊沽空活動，人民幣卻未扭轉弱勢，加上A股急挫，港股飆近400點後腳軟，兩萬八得而復失，但仍能終止五連跌頹勢。

美股上周五高收帶動，恒指高開209點，報27885，重磅藍籌發力下，拉動大市升幅擴至398點，高見28074，惟A股顯著下挫，港股升幅午後大縮至僅54點。不過尾市買盤再現，最終恒指仍升過百點收市。恒指收報27819點，升143點或0.52%，大市成交額855.6億元。

港股今日雖反彈，但個股跌多升少，全日上升股比例只得33%，下跌股比例為67%，反映個股非全面跟大市回升。

國企指數收報10701點，升8點或0.08%。

恒指即月期貨收市升115點，報27728點，低水92點。

歐洲三大股市牛皮偏軟，德國DAX指數最新跌0.37%，美國道指期貨亦跌4點，報25406。

藍籌股個別發展。友邦(01299)收升2.1%，更撐起港股升53點；滙控(00005)次季稅前盈利升12.8%，收市微升0.5%；騰訊(00700)也漲0.9%；恒生(00011)中績優於預期，收市升1.6%；長和(00001)為升幅最大藍籌，全日升3.4%；新世界(00017)下滑0.4%；吉利(00175)降2.4%；聯通(00762)被大和降目標價，股價下滑0.6%。

焦點板塊

公用股：市場擔心中美貿易戰升温，資金泊在公用股避險。半年多賺26%的中電(00002)，股價曾高見90.05元，再創上市高位，收升2.5%；煤氣(00003)再升1.9%；電能實業(00006)漲1.4%；港燈(02638)也升1.3%；領展(00823)也升1.3%；香港電訊(06823)則升1%。

醫藥股：個別午後沽壓大，石藥(01093)午後升轉跌，收挫3.5%，為全日表現最差藍籌；石四藥(02005)雖發盈喜，惟股價先高後低，收市挫5.1%；中生製藥(01177)瀉6.6%；三生製藥(01530)、微創醫療(00853)與威高(01066)則分別挫4.7%、4.9%及4.5%；但建議購回股份的金斯瑞(01548)，股價飆6%。

濠賭股：逆市下跌，金沙(01928)走低0.7%；銀河娛樂(00027)跌1.8%；新濠(00200)降2.3%；美高梅(02282)挫3.7%；澳博(00880)跌1.5%；永利(01128)跌2%。

焦點股份

保利協鑫(03800)：被上海電氣(02727)終止收購江蘇中能股權，保利協鑫插7.6%；上海電氣則升1.6%。

AV策劃推廣(08419)：股價今早已開始暴瀉，午後跌勢加劇，最低見0.72元，喪跌81.54%，隨後跌幅略收窄，全日收造0.8元，仍大插79.5%，成交金額達5250萬元。

金泰豐(08479)：午後突崩盤下跌，一度低見0.485元，暴瀉65.36%，收造0.54元，仍狂插61.43%，成交高達1.47億元。集團早前已發盈喜，料中期溢利大幅增加。

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