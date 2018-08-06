港股直擊 即巿股評

美股上周五晚靠穩，港股5連跌後今早一度反彈近400點。不過A股午後急挫，港股收市未能站穩兩萬八。

港股今早高開209點，開市後升幅收窄至93點見半日低，之後發力重返兩萬八，曾升398點，見28074點全日高，半日收市前回順，中午升193點，午後穿上午低位，曾僅升54點，見27730點全日低。恒指收報27819點，升143點或0.5%，大市成交額855.62億元。

國企指數報10701點，升8點或0.1%。

滬指一度失2700點關口，收報2705點，挫1.29%；深成指挫2.08%。

騰訊(00700)升0.9%，收報353元，成交額75.94億元排第一。

滙控(00005)今早曾升1.8%，中午公布第二季列賬基準稅前利潤59.57億美元，按年增12.78%，符市場預期。股價午後回軟，收市僅升0.5%，成交額22.51億元排第二。

平保(02318)逆市跌0.1%，成交額20.41億元排第三。

恒生銀行(00011)中午公布，截至6月底止中期股東應佔溢利126.47億元，按年增長28.55%。股價升1.6%。

中電(00002)中午公布半年盈利升26%，股價見90.05元創新高，收市報90元，升2.5%。

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