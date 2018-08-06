港股直擊 即巿股評

食緊飯個時《信報》編輯強強問我「你無事嘛？」，我都有啲奇怪佢做乜無啦啦問我，但又可能佢知我呢期忙掛...返到公司收到兩位讀者Judy同Walter都email問我同一個問題：「唔見你今日隻稿嘅？」我再搵email我應該10點幾時就send咗出嚟；anyway，依家補數。

話說我今朝喺11點零接近12點呢個鐘數喺webio出咗個[號外!!!]宣布吉利Call(23957)斷臂啦；又未至於話無心情食飯嘅，之但係呢單嘢確係有啲耿耿於懷，用晒紅筆係本薄仔度晒底個隻！雖則古語有云：「喺邊度跌低就喺邊度起身」，不過依家見到吉利都有啲怕怕，可能吉利就真係等於「拮你」：「拮你」銀包，拮埋你個倉。

依家2點10分，恒指都係升緊百零點，同我離開個位去食飯個點差不多；再開埋港交所(00388)個日線圖嚟睇，今朝早支陽燭好明顯依家變咗支陰燭，而SlowSTC(14,3)%K線(6.851)同%D線(9.249)仍然處於嚴超賣水平，不過唔知我係咪因為隻(23957)high咗嘢，依家再見到呢啲圖都有少少陰影，港交牛(60520)，收回價$218，槓桿約22倍，我今朝揀出嚟嘅(weibo有寫)，貪佢成交活躍，本來諗住吼分鐘圖見超賣就小注落場，拆開港交所5分鐘見SlowSTC(14,3)兩線處於30以下水平，一條「下降通道」完好無缺咁款，反正剛啱死完，耶穌都死咗幾日之後先至復活啦，我當然絕對唔可以同一個神去比較，但都比我回一回氣先，再晏少少、甚至聽日、等SlowSTC(14,3)數值再低啲嘅時候，先至再將(60520)送落場吧！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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