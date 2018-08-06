港股直擊 即巿股評

上星期阿Man提到，阿爺隨時周末出招救市，誰知未到周末，阿爺見人仔一瀉如注，急不及待喺卜周五晚宣布大幅調高遠期售滙業務嘅外滙風險準備金率至20%，令沽空人仔成本大增。沽空人仔嘅空軍急急腳平倉，令人民幣急彈。不過人民幣反彈後，暫時只係靠穩，暫難言扭轉弱勢，人仔反彈A股唔多識彈，半日上證指數仍要下跌。

至於港股半場曾升近400點，可惜疲弱嘅A股令港股半日升幅縮水減半，二萬八關曇花一現未能穩。受惠美股上周五做好，再加上阿爺出手穩住人民幣，港股上周五喺夜期和ADR已率先反彈，預示港股今早高開局面。恒指今早高開見27886點，升幅一度收窄至不足百點低見27769點，其後騰訊(00700)曾發力帶動大市重上二萬八關，高見28075點，可惜A股唔爭氣，又拖死港股升幅斬半，半日恒指僅升193點，報收27870點；國指則升28點，報收10722點。

不過騰訊反彈期望不能過大，之前370元嘅橫行區底部，已由支持變為阻力，估計反彈頂籠去到嗰個位，仍持貨嘅缸邊友， 好應該趁呢幾日逃生門打開嗱嗱臨跳車。友邦(01299)被大行調高目標價，半日升2%，跟大笨象(00005)及騰訊撐住港股，三股已合共貢獻恒指128點升幅。其他藍籌股彈力一段，港交所(00388)未受惠今年最大集資額嘅中國鐵塔(00788)招股上市，股價反彈乏力。平保(02318)更跑輸其他內險股，喺個別內險股錄得逾2%升幅下，平保竟停滯不前。

雖然一再降準已變相放水，但只能為內銀股略鬆銀根，並未為股市注入動力，阿Man擔心反彈過後港股又散過，暫時二萬八關未能站穩，要睇資金流向能否推動反彈進一步挑戰10日線(28408)及20日線(28370)滙聚區，連呢兩條線都未能收復的話，咪使旨意港股有機會扭轉弱勢。

始終中港兩地股市喺貿易戰開打以嚟，一直處於下風，資金流向歐美股市，而中港兩地股市喺貿易戰開打以嚟顯著下跌，醒目資金似乎已押注中國係呢場貿易戰嘅輸家，而香港夾喺中間則成為犧牲品，一日貿易戰未結束，中港股市只會有波幅，冇升幅，暫時仍然處於一浪低於一浪嘅尋底格局。

即使短線醫藥股跟教育股有反彈，喺上半年呢兩個板塊累積巨大升幅下，反彈市亦只會係資金繼續撤離嘅目標，成為提款機已成事實，博反彈唔好有太大期望。至於汽車股跟內房股，同樣難以扭轉弱勢，前者6月中國汽車進口量按年大跌87.1%，汽車股繼續捱沽；而內房股只有弱勢反彈，面對人仔貶值問題，內房股唔使旨意有運行。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)