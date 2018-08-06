港股直擊 香港財經 重要通告

恒生銀行(00011)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利126.47億元，按年增長28.55%。每股盈利6.62元。第二次中期股息每股1.3元，上半年共派2.6元，較去年同期的2.4元，增8.33%。

上半年，營業溢利按年上升24.97%至146.62億元。除稅前溢利148.64億元，升27.63%。平均股東權益回報率(ROE)17.4%，增2.8個百分點。

整體資產質素維持良好，預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥2.38億元，減少64.48%。淨利息收入按年增加20.43%至142.28億元；淨利息收益率2.1%，升0.16個百分點。非利息收入升10%。

截至6月30日止，普通股權一級資本比率16.2%，一級資本比率17.4%，總資本比率19.6%，分別較去年底跌0.3個百分點，0.3個百分點及0.5個百分點。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，該行上半年有良好業績，淨利息收入及非利息收入有穩健增長，而各項業務的收入與溢利均有增加。貸款和存款有均衡增長，淨利息收益率亦有改善。

她稱，該行繼續在爭取香港和內地之新業務方面發揮關鍵作用。雖然今年上半年人民幣資金成本高企，但恒生中國的盈利有滿意之增長。而該行完善的跨境業務營運基礎，將有助促進於內地的核心銀行業務增長，以及把握粵港澳大灣區及「一帶一路」等重大發展所帶來的新機遇。

展望今年，鄭慧敏預期，經營環境將會更具挑戰。由於國際貿易政策及地緣政治發展的不明朗因素增加，環球主要金融市場近期出現的波動可能仍會持續，加上利率趨升，企業於考慮中短期投資時或會更為審慎，此等市場環境亦可能影響消費者信心。

恒生銀行董事長錢果豐指出，上半年環球經濟保持溫和增長，促使主要經濟體的央行繼續加息及推行貨幣緊縮政策。然而，鑑於國際貿易及全球長遠經濟與金融發展之趨勢持續不明朗，該等行動相對只屬溫和。