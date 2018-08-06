港股直擊 即巿股評

人行打擊沽空活動，人民幣曾急彈，惟A股今早下挫，令港股一度飆近四百點後升幅削半，半日未能企穩兩萬八收市。

受惠美股上周五高收帶動，恒指今早高開209點報27885，早段升幅一度收窄至93點，低見27769。騰訊(00700)發力，再度為港股注入動力，拉動大市升幅擴至398點，高見28074，惟A股顯著下挫，港股升幅亦削半，中午收報27870點，升193點或0.7%，大市成交額452.99億元

國企指數中午收報10722點，升28點或0.3%。

A股今早受壓，上證半日跌0.77%；深成指中午挫1.58%。

藍籌股大致造好，中午公布半年列賬基準稅前盈利增4.6%的滙控(00005)，與友邦(01299)及騰訊為升市功臣，推動恒指128點升幅，半日分別漲1.5%、2%及1.3%；長和(00001)則升2.26%，跑贏一眾恒指成份股。

焦點板塊

汽車股：北水上周五拋售汽車股，加上6月中國汽車進口量按年大跌87.1%，汽車股逆市跌。吉利(00175)與長城(02333)半日分別跌1.9%和1.5%，吉利更是表現最曳藍籌；廣汽(02238)降1.4%；北汽(01958)跌0.2%；東風(00489)下滑0.9%，造7.73元；比亞迪(01211)跌1.6%。

醫藥股：個別獲追捧。上市第四日的歌禮製藥(01672)，中午反彈4.8%；金斯瑞(01548)勁彈8.9%；復星醫藥(02196)升1.3%；愛康醫療(01789)升1.8%。

焦點股份

慧聰集團(02280)：預期中期盈利增加約30%至50%，股價半日升6%。

保利協鑫(03800)：被上海電氣(02727)終止收購江蘇中能股權，保利協鑫中午瀉7.6%；上海電氣中午則升2.4%。

AV策劃推廣(08419):今早曾暴瀉71.8%，低見1.1元，隨後跌幅收窄，中午收造2.09元，仍插46.4%。

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