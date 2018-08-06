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滙控次季稅前盈利升12.8%

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滙豐控股(00005)宣布，截至今年6月底止上半年列賬基準除稅前利潤107.12億美元，按年增4.58%，反映重大項目之有利變動淨額，以及貨幣換算的有利影響。

單計第二季，列賬基準稅前利潤59.57億美元，按年增12.78%，按季增25.28%。

上半年，經調整除稅前利潤121.39億美元，按年跌1.82%，主要由於營業支出增加抵消收入增長，和預期信貸損失下降的部分影響。

滙控上半年每股盈利0.36美元，派發第二次股息0.1美元。

期內，列賬收入272.87億美元，按年增4.28%，期內各項環球業務均錄得增長，動力主要來自零售銀行及財富管理業務的存款收益率及結餘上升、工商金融業務旗下的環球資金管理業務增長，以及貨幣換算的有利影響。

列賬營業支出175.49億元，按年增6.73%，主要反映為推動業務增長所作的投入，以及各項環球業務於電子銀行服務的持續投資。

上半年的貸款增長430億美元，推動客戶貸款淨額自2018年1月1日以來增加5%。

截至6月底，普通股權一級比率14.2%，較去年底的14.5%，下降0.3個百分點。平均普通股股東權益回報年率為8.7%，較去年底下跌0.1個百分點。

滙控行政總裁范寧表示，集團正穩步落實於6月宣布的業務策略，中期業績和預期吻合，顯示各項環球業務的收入均強勁增長，讓集團能夠在投資發展業務的同時，持守全年收入增長率高於支出增長率的承諾。滙控又投入資源爭取新客戶，擴大市場份額，為推動利潤與回報持續增長奠定基礎。

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