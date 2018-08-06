港股直擊 即巿股評

美國貿易代表辦公室(USTR)於7月10日公布新一批總值2000億美元中國進口商品加徵10%關稅清單，USTR代表萊特海澤(Robert Lighthizer)在官方網站發文指出，本輪措施旨在開啟加徵關稅程序和公布清單，相關利益方可在8月17日前對徵稅清單提交書面評論意見，美國301條款委員會將於8月20至23日召開公開聽證會，相關利益方可在聽證會結束後、8月30日之前提交抗辯意見。正式徵稅最快要到8月底走完程序後才執行。

但距離萊特海澤所講的聽證會尚有兩個多星期才召開，總統特朗普於8月1日當地時間就發出指示，要求USTR考慮將2000億美元的中國進口商品的加徵關稅稅率由10%提高至25%。傳媒報道，有關2000億美元商品關稅的規模和範圍的最終決定，預計最遲8月底便有決定。

特朗普突然為中美貿易戰「加一把火」，造成8月2日恒指一度急瀉達762點或2.68%，至27578水平，最後以27714點收市，創今年intraday和收市新低。翌日恒指再微跌38點或0.14%，再創今年收市新低，但未曾失守早一日的低位。

恒指踏入8月才一日，就迅即跌穿本欄預期「降呢」後的29100至27800點的爭持區間(見7月31日「搏拳實錄」)，雖然連續兩日都能維持在區間底部附近水平收市，但中國剛於上周五港股收市後宣布，針對「侵侵」新一份總值2000億美元商品的加徵關稅清單(未提及美方最新公布要提高稅率)，計劃向總值600億美元的美國進口商品加徵5%至25%不等的關稅，實施日期視乎美方的反應而另行公布。此外，侵侵剛在他的Twitter宣揚，對中國加徵重額關稅，效果是既打擊中國經濟又令美國經濟蓬勃。

侵侵的講話，一向都是「認真你就輸了」，但中美貿易戰確實已進入一個起碼在言文交鋒上的新階段，請容許老徐討論如何利用期權博恒指超賣反彈之前，先回答EJFQ用戶sammyytlai君的提問。

就7月31日的「搏拳實錄」，sammyytlai兄客氣地指出：敢問徐兄，為何不用short call代替沽期指做對沖(short put倉位)，不過我見徐兄這兩次都係nake short，不用long做 protection，果然勇者表演。

首先，老徐玩期權慣於nake short，其實只不過貫徹老徐自認賭性重的做法而已，至於這次用期指而不用short call做對沖，主要是當日距離期權結算只剩三個交易日，short call收取的期權金不夠吸引；再者，沽期指的好處是恒指若一如預計般從做短倉水平較顯著下調，便會贏取比short call、利潤已固定的更豐厚回報。至於老徐一再使出理論上可以是風險無限的nake short包括期權和期指的「拳法」，這份「勇」氣一向都是來自EJFQ系統指標的訊息(見7月30日<淺談EJFQ指標用法>)。

老徐