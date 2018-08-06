港股直擊 即巿股評

美股上周五晚靠穩，港股上周連跌5日後，今早有望反彈。

道指曾升141點，收市仍漲136點或0.54%，報25462點；標指上揚0.46%，報2840點；科技股反覆靠穩，納指高收0.12%，報7812點。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍高於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報74.08元，較本港上日收市高1.78元；騰訊(00700)ADR收報355.08元，高5.28元；國壽(02628)ADR收報18.99元，高5仙；中海油(00883)ADR收報12.52元，高0.12元；中石油(00857)ADR收報5.72元，高4仙；中石化(00386)ADR收報7.4元，高6仙；中移動(00941)ADR收報69.96元，高0.71元；聯通(00762)ADR收報9.62元，高9仙；中電信(00728)ADR收報3.62元，高2仙

數據方面，美國將於周五公布7月消費物價指數，市場預期為按月升0.2%。另外美國在周四公布生產物價指數。中國在周三公布7月貿易數據，市場預期將錄得391億美元順差，低於前一月的416億美元。同時，中國周二公布外滙儲備，周四則公布消費物價指數。

ADR港股比例指數收報27977點，較恒指上周五彈301點或1.08%。恒指上周五收報27676，跌38點或0.14%，創去年9月29日以來收市新低；全星期恒指累跌1127點，跌幅3.9%。

焦點股份

石四藥集團(02005)：發盈喜，預期截至6月底中期盈利按年升50%至60%，去年同期盈利2.88億元。盈利增長主要由於大輸液銷量及平均售價增加、整體毛利率增加、高利潤率產品帶來更佳的產品組合，以及持續成本控制措施所致。

俄鋁(00486)：公布截至6月底止中期業績，盈利9.52億元(美元‧下同)，按年增1.03倍，每股盈利6.27美仙，不派中期息。期內收益49.97億元，按年升4.89%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。