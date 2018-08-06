重要通告 港股直擊

溫州康寧醫院(02120)公布，收購南京怡寧醫院及溫嶺南方醫院股權各51%股權。

溫州康寧醫院以1071萬元(人民幣‧下同)收購南京怡寧醫院51%股權，南京怡寧醫院為南京市六合區的營利性精神專科醫院，註冊床位60張，現有物業最大可開放床位200張。

此外，公司以1353萬元收購溫嶺南方醫院51%的股份。溫嶺南方醫院位於浙江省台州市溫嶺市，是一家民辦營利性精神專科醫院，註冊床位80張，現有物業最大可開放床位300張。

公司認為，兩項收購與長遠發展目標及戰略相一致。