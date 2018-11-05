即巿股評 港股直擊

中國鐵建(01186)為內地具規模的大型綜合建設企業，旗下業務涵蓋建築工程承包、勘察設計及諮詢、工業製造、物流及物資貿易、資本運營、房地產開發及礦產資源開發等，並在多個領域確立行業領導地位。

截至2018年3月底止，首季純利按年增長18.9%至34.2億元人民幣，主因期內毛利率增加0.9個百分點至9.5%，而同期營業額則升7%至1316.5億元人民幣。早於去年下半年，集團已將收入組合轉移至擁有較高毛利的道路及市區鐵路建設，令整體毛利率水平持續擴張。

另方面，集團今年上半年新簽合同額按年增加10.4%至6090.29億元人民幣，其中工程承包的新簽合同額增加9.3%至4,969.08億元人民幣。境內投資上升6.6%至5401.79億港元，境外更急升52.7%至688.51億元人民幣。若只計及第二季度，新簽合同額增加13.5%至3291.73億元人民幣，增長趨頭優於首季。

集團近月先後中標多個基建項目，包括道真至務川高速公路PPP項目，預計投資額為95.71億元人民幣，並採用「BOT+股權合作+EPC」模式運作。另外，上月底亦中標四川省德陽中江至遂寧的高速公路項目，預計投資額為89.85億元，將採用BOT模式運作。

另外，中鐵建的海外業務快速擴張，於6月底中標厄瓜多爾米拉多銅礦露天採礦與剝離工程，中標價折合約60.68億元人民幣，佔去年營收約0.89%，項目正在進行前期工作。集團旗下附屬亦於5月底與尼日利亞交通部簽訂鐵路補充協議，項目工期48個月，總額折合約423.28億元人民幣，佔去年營收約6.22%。

現價預測市盈率不足6倍

為了支撐中國經濟增長，近期中央政府的財政政策轉趨積極，預期基建投資步伐將會提速。作為基建工程龍頭企業之一的中鐵建，近年拓展境內及境外市場，預計後者增速加快，可成為今明兩年業績的主要增長動力。隨著今年收入組合改善，本地及海外項目的執行力度加強，加上內地降低增值稅由11%減至10%，均有利中鐵建改善整體盈利水平。

近年基建股持續跑輸大市，主因內地規範PPP項目發展，未來規模或會縮少，但相信現價已充分反映不利消息。中鐵建估值已跌至吸引水平，以現價計，今年預測市盈率僅5.96倍，預測市賬率亦只有0.65倍，均具提升空間。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中鐵建2018、2019及2020年每股盈利為1.160元、1.274元及1.443元人民幣，給予12個月目標價10.50港元，相當於今年預測市盈率6.97倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理