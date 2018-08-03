今日 20:47
重要通告
港股直擊
盈大地產(00432)公布，截至6月底止，中期虧損1.98億元，每股虧損12.49仙，不派中期息。
去年同期虧損1.48億元，每股虧損9.33仙。
期內，收入1.65億元，按年上升54.21%。
貿戰震冧港股2% 騰訊大超賣
今日信報
沙葉新不為權力寫作
占飛
｜
今日信報
【信報月刊】黃宏發：政治講道德 統治者不…
持續增長靠科技 投資制度與設備
羅家聰
｜
今日信報
【信報月刊】愈愛愈難做 性治療師重構親密…
Should Country Garden rethink its super-fast project speed?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
港產無人潛水機趕應市
StartupBeat
從亞洲銀行地產板塊尋寶
林世康
｜
財富管理
騰訊遭大摩剔出中港關注名單
港股直擊 ｜ 今日 10:52
美商團體倡特朗普給中國列出改革清單
國際財經 ｜ 今日 11:17
【盤房來料】人民幣未穩 中港股市冇運行
即巿股評 ｜ 今日 13:55
滴滴傳夥螞蟻金服109億收購ofo
中國財經 ｜ 今日 10:35
恒指曾倒跌過百點 騰訊曾返350元
港股直擊 ｜ 今日 10:19
叙福樓購永華麵家後盡量保存現有菜式
港股直擊 ｜ 今日 13:17
【新股追蹤】恒達科技今起招股 入場費10100元
重要通告 ｜ 今日 09:25
12歲中國女童華盛頓機場疑被綁架
時事脈搏 ｜ 今日 12:44
【輪證贏家】吉利日線STC觸底啦！
即巿股評 ｜ 今日 10:52
聯想控股傳競購西班牙急凍海鮮商Iberconsa
港股直擊 ｜ 今日 11:07
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞