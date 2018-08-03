港股直擊 即巿股評

擔心中美貿易戰進一步擴大，加上人民幣續貶，投資者入市態度審慎，港股反覆向下，收市跌38點，恒指更連跌五日，全周挫1127點或3.9%。

不過，北水再度流入港股，由昨日淨走20.18億元(人民幣﹒下同)，轉至今日淨入6.34億元，而北水本周沽多過買，淨賣達35.7億元。

北水續愛中資金融股，分別掃入工行(01398)、建行(00939)、財險(02328)及農行(01288)，淨買金額達7.95億、3.44億、5475萬元及5070萬，工行及建行更是淨買最多個股首兩位。

騰訊(00700)連跌六日後終見回升，北水急急入市博反彈，資金流由淨沽轉淨買7435萬元，而騰訊收市回升1.4%。另外，華潤啤酒(00291)母企引入喜力，亦吸引9920萬元北水流入。

金山軟件(03888)上日遭野村唱淡，今日大摩接力，更劈評級及目標價，全日錄1.19億元資金流出，為北水沽得最狠個股。金蝶(00268)今日也被北水再沽4368萬元。

汽車股亦被北水拋棄，吉利(00175)與廣汽(02238)錄淨沽6790萬和2199萬元。另外，中石化亦錄北水淨沽8496萬元，成為第二多淨沽個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、騰訊、建行、吉利、財險、華潤啤酒、融創(01918)、廣汽、農行、金山軟件。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、吉利、潤啤、中石化、華能、金斯瑞(01548)、融創、中興(00763)、金蝶及石藥(01093)。

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