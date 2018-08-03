重要通告 港股直擊

中國兒童護理(01259)預期，截至今年6月底止半年錄得虧損。去年同期虧損3249.2萬元人民幣。

該公司指，額外虧損主要由於去年出售一間附屬公司福建和潤供應鏈管理，錄得一次性收益所致。