港股直擊 即巿股評

市場繼續憂慮中美貿易戰隨時有新的利淡消息，加上人民幣持續疲弱，港股昨日急挫逾2%後，今日反彈乏力，恒指國指收市均連跌第五日。

恒指高開37點，報27751，開市後曾升71點，見27786點全日高位；之後乏力再升，最多倒跌110點，低見27604，幾乎跌至昨日27578點之逾10個月低位。恒指中午跌35點，報27679。午後大部分時間窄幅偏軟，恒指收市報27676，跌38點或0.14%。創去年9月29日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為64%；上升股比例為36%，乃全星期第二低。

總結全個星期，恒指累跌1127點，跌幅3.9%。恒指50天線(目前約29321)於本周二跌穿250天線(約29566)，出現市場所謂的終極「死亡交叉」利淡訊號。

大市全日成交882.49億元，較上日縮減近一成八。

國企指數略跑輸，收跌39點，報10693。

即月期指收市微升8點，報27613，低水63點，成交158652張。

內地股市尾市跌勢現，滬指再跌1%收近一個月低，報2740，全周挫4.6%；深成指今日收市更急跌2%。

歐洲三大指數早段回升，德國DAX指數現升0.5%。

藍籌股跌多過升，滙控(00005)下周一公布業績，全日跑輸，收跌0.7%，報72.3元。領展(00823)續回落，收跌1.3%。隔晚納指急升1.2%，騰訊(00700)昨日六連跌創10個月低，今日終見反彈，午後高見354.6元，收市升1.4%，報349.8元。中資金融股今日個別走，平保(02318)跌0.3%，建行(00939)及工行(01398)微升。長和(00001)派息增加，獲滙證升目標價至112元，收市升近1.4%。太古(00019)升1.43%，已為最大升幅藍籌。公用股逆市穩，中電(00002)漲1.1%。吉利(00175)創52周低，收市挫近4%。

焦點板塊

濠賭股：澳門7月賭收差過預期，賭業股昨日已捱沽，今日沽壓未止。永利澳門(01128)季績遜預期，昨日已瀉近一成，今日再被大行降目標價，收市再跌3.6%；銀娛(00027)及金沙(01928)分別挫2.8%及2.5%。美高梅(02282)中期EBITDA按年升近2.9%，收市升2%。

醫藥股：沽壓顯著。石藥(01093)挫4.1%，為表現最差藍籌。上市第三日的歌禮製藥(01672)創新低，收市勁插15.5%；李氏大藥廠(00950)插11.6%；石四藥(02005)插8.2%；藥明生物(02269)跌3.9%；中生製藥(01177)挫4.3%。

內房股：擔心政策再收緊及人民幣貶值，二線內房遭拋售。龍光地產(03380)插7%；新城發展(01030)插近6%；禹洲地產(01628)與龍湖(00960)均挫4%。一線內房以萬科(02202)較差，收挫3.2%。

基建相關股：中交建(01800)指馬來西亞項目停工影響不大，惟股價仍挫4.3%；其A股(601800.SH)更大跌6.5%。中鐵(00390)跌3.7%；中國鐵建(01186)挫4.3%；受行業增長放緩憂慮影響，重型機械股昨日慘遭拋售，今日未止跌，龍工(03339)瀉6.8%；濰柴(02338)再插5.4%；重汽(03808)再挫4%。

焦點股份

華潤啤酒(00291)：母企華潤集團(啤酒)引入喜力，股價一度急升10.4%，登頂後升幅大縮水，收市更倒跌1%，報35.1元，全日成交達12億元。

恒大健康(00708)：電動車生產商Tesla隔夜於美股勁升16%，帶挈昨日也勁升15%的恒大健康，收市再大升20.6%。恒大健康持有計劃生產動車的法拉第未來(Faraday Future)。

希望教育(01765)：今日首掛，收市報1.87元，較1.92元招股價，低5仙或2.6%，成交額達11.23億元。若不計手續費，每手蝕100元。

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