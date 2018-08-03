今日 17:23
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東方海外國際(00316)公布，截至今年6月底止半年虧損1032萬元(美元‧下同)，去年同期盈利5360.6萬元。每股虧損1.6仙，不派中期息。
期內，收益31.15億元，按年增9.98%。
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