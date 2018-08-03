即巿股評 港股直擊

昨日忙於操作騰訊(00700)牛證，根本無暇寫稿，但一定要把今次騰訊罕見超賣的場面記錄一下。

本周三(8月1日)隨心所欲地在騰訊牛證上了走兩轉，當日臨近尾我在本欄說會留少量(67878)(344.08元打靶)過夜，轉買較遠收回價之(67886)(收回價336.08元)，指「當恐慌出現時，就是另一次千載難逢之鐘擺機會，屆時不妨加大注碼，即使較遠收回價，潛在回報也極可觀。」

昨日騰訊不是明顯低開，故再跌時，我在(67886)上加注，之後正股跌勢之急及沽盤之猛，對征戰多年的我也感受到恐慌，為甚麼？因為(67878)竟然要打靶，虧損金額不多，而同時我知道是極佳的鐘擺機會，(67886)不敢再溝了，我先後分別入了(62564)(328.08元收回)，(65690)(319.88元收回)，愈遠收回注碼愈大，最後在騰訊跌至342元，我入了317元才收回之(63404)，注碼亦最重。

之後騰訊跌至340.4元，14天RSI跌至24！決定停一停看看340元之大位，最後沒失守，且由340.4元反彈至345元！(67886)、(62564)當然大翻身，反彈幅度達三成多，很自然減磅，執番身彩，輸少當贏！最後留小量(67886)及(62564)，而最重注的(65690)及(63404)，大部分都留過夜。

今日不用說，騰訊早段反彈逾1%，(67886)及(62564)已勁彈近三至四成，沽清；在短期的角度猜想，我認為我在低位買的(65690)及(63404)已立於不敗之地，騰訊最後自昨日低位反彈14元，最安全的(63404)，最多也勁升27.5%，亦是今次反敗為勝的關鍵。當然，由於騰訊14天RSI只升至33左右，有條件再彈，仍保留少量(63404)，至於騰訊會否往後出現RSI底背馳，又或季績如何，已不重要，因為我上期已說，8月15日之放榜日後是另一輪操作時段，屆時再審視機會。

結論是，無論你對短期即將反彈有多大信心，你也不敢重注買入極近收回價之牛證，這是很自然的，別事後孔明，最重要是你知道這是多年難得一見的操作機會，下一次要騰訊RSI跌穿24，不知要等幾時了。還有，昨日收市後見戰友在fb留言，說「不如將騰訊停牌，剔出藍籌列，港股就會有運行！」。可見今次騰訊是何等震撼！

羅崇博 (杜比)