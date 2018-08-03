即巿股評 港股直擊

港股噚日經過一輪急挫後，今日算係穩定落嚟，可惜港股市底弱，內地股市市底更弱，弱弱得跌，又係一個陰乾嘅上午。隔晚美股先低後高，蘋果公司再破頂創新高，成為美股歷史上首間突破一萬億美元嘅超級巨企，帶動納指跟標指上升，唔少科技股亦反彈。而隔晚夜期跟ADR亦見反彈，可惜今日上半場港股低開後，彈力相當有限，可能係周末前夕，缸邊友唔多願入場博命。

恒指今早略為高開37點報27751，彈到最高都只係見27786點，但喺內地股市早段腳軟之下，大市掉頭回落，最低見27604，跌110點。其後A股股回升，港股跌幅收窄，恒指中午收報27679點，跌35點；國企指數中午收報10687點，跌45點。A股彈唔起，港股跟動彈不得，主要係人民幣又再下跌，已跌至6.88至6.89水平。一旦人仔跌穿7算關口，沽壓會大增，屆時阿Man唔敢想像中港兩地股市有幾大鑊。

騰訊(00700)連跌六日後終見反彈，半日反彈1.6%，為恒指貢獻43點，亦係半日升幅最大藍籌，其他藍籌重磅股個別發展。至於阿Man已警告唔值博嘅濠賭股，公布7月賭收之前係威係勢，公布之後死咁半截，今早沽壓未除，仍然被掟到隻狗咁。而永利澳門(01128)業績遜預期，又被大行調低目標價，股價噚日急挫近一成後，今日半日再跌2.4%。銀娛(00027)、金沙(01928)跟澳博等全部跌逾2%，美高梅(02282)則逆市上升。

自6月中開始阿Man都有提過，醫藥股累積升幅巨大，一旦有資金要撤走，好大機會成為魚缸提款機，跟手仲爆出黑心疫苗事件，令醫藥股雪上加霜。今日醫藥股沽壓顯著，早兩日上市嘅歌禮製藥(01672)，半日跌逾一成，其他醫藥股閒閒地跌3%或以上。受阿爺再收緊房屋政策，以及人民幣貶值所影響，內房股繼續捱股，幸而阿Man早已呼籲大家，內房股要避之則吉，相信無乜人會中伏。

眼見中國喺貿易戰上苦無對策，除咗死剩把口話會還拖，似乎只得人民幣貶值一招，至少口痕友話大不了狂掟美債，同美國齊齊攬炒，阿Man認為機會不大。皆因中國所持美債數量唔少，除非將之全數沽出，否則沽些少美債質低美債價靠嚇，最終辛苦嘅又係自己。

雖然港股由29200點回落至昨日低位27500點，累計跌幅已達1700點，但係反彈仍欠動力，只不過現水平28600左右，正正係由18179點延申至今年1月高低33500點升浪，黃金比回調0.382，27648點，現水平即使唔反彈亦會有啲支持。只係呢個支持一旦失守再下跌，以黃金比0.5計算，下一個位要見25839點。跟現價仍有千九幾二千點距離，睇落都幾恐怖。今個月開局，恒指高位係28756點，以近月多次港股回調幅度約一成或三千點先識停車嚟計，再失守噚日低位的話，加多一兩個負面消息，今次跌浪確有機會低見25881點或25759點，亦相當接近25839呢個0.5黃金比。至於今個月見唔見倒呢個位，阿Man唔多肯定，總之人民幣未回穩，中港兩地股市繼續無運行。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)