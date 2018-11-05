即巿股評 港股直擊

讀者施先生問:「本人是退休人士，姓施，有280萬退休金，想問現時滙豐控股(00005)可買入作長期收息嗎？還是放在銀行收息好？還是有其他收息股票較好？請指教！謝謝！」

馮宏遠 豐盛金融資產管理部分析員

「我會建議你將資金分散於不同的股票上，而不要單買滙控作長線收息之用。當然，若滙控是你的水心，都可以是一個可購入待收息的股份。我覺得買滙控用作長線收息的看法是近幾年才形成，以前都有派息，但比率不算太高。主要原因是股價下跌太多，形成息率變得吸引。若環球加息的大環境持續下，銀行股有一定吸引力，而滙控股價，自加息周期開始，亦未見有大炒作。讀者可以小注買入作收息之用，同時可以考慮其他選擇。我認為領展(00823)是一個不俗的選擇，因為購入相關股份，可以令你的現金流收入有增長，可待股價稍為回調購入股份。另一方面，公用股的港燈(02638)亦是一個可以考慮的選擇。最後，我不建議你將所有資金全部投放於收息股上，或許投放一半資金會較為理想。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「讀者買入滙豐控股作收息當然好過淨存於銀行收息，推敲施讀者背後的含義是指望財息兼收的話，即有穩定收息再加上股價能上升，這當然是最理想之事，論滙控從前是由香港這片漁港發跡，曾因香港為他帶來無限的光輝，但從97香港回歸中國一刻開始，滙控的光環已經消失，因滙控已沒有根據地。業績方面第一季同比去年其實未見再有大幅改善，且業務資產分布歐洲與亞洲比重同佔約整體各三分之一，但主要貢獻仍然來自亞洲，如上面所說滙控已失根據地，在中央政策必然眷顧在港的中資銀行，這是每個國家理所當然的道理，雖然滙控現時亦有業務於國內，但這道理仍然是一樣。滙控去年派息比率達108%，背後原因只不過為挽留機構投資者繼續持有滙控股票，除非往後盈利大幅提高，否則只能繼續以息挽留股東但股價就難有提振，建議用某個百分比持內銀股，因既然匯控命脈收入來源自亞洲，而亞洲最大經濟動力來自中國，其次在息率方面其實主要幾隻內銀與滙控接近，只要再耐心等待一下，讓近期最強勢的內銀轉弱時購入持有，估計比持滙控勝算與穩健高一點，因篇幅問題還未提及英國脫歐對滙控盈利的拖累。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「現在港股熊蹤處處，恒指技術上正出現終極死亡交叉，一筆過投資風險頗大。滙控最輝煌時期是八、九十年代，甚至具有政治上的獨有優勢，沈弼和浦偉士的管理團隊就是信心保證。香港回歸後遇上金融風暴，2008年遇上美國次按爆破後引發之金融海嘯, 經過多年重整業務, 滙控正擺脫最壞時刻, 不過要回復過去增長動力實在不易, 股本回報率(ROE)復甦亦未見顯著, 要靠股份回購及管理派息預期去穩住基金及機構投資者；集團的金融科技有賣點, 成效有待觀察。滙控股價過去十年明顯跑輸大市, 若果港股未來12個月進入熊市，滙控也難獨善其身，而且要留意環球經濟一旦明顯放緩，美國加息步伐勢將減慢。當日後市場再由熊轉牛時，滙控亦難當上火車頭。滙控預測市賬率約1.04倍，剛處中位數水平，未算特別吸引，若閣下仍然決定以一筆過投資，建議等待市賬率跌至0.9倍以下才進場,否則建議以月供形式投資較佳, 但不宜佔投資組合超過一成比重。作為退休，定存收息目前是個較好的選擇。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。