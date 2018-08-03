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今日 12:39 港股直擊 即巿股評

半日反覆跌35點 醫藥內房基建股弱

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雖然隔夜美股急跌後回穩，納指更倒升1.24%，但投資者仍擔心中美貿易戰全面開打，港股今早好淡拉鋸，在27700附近爭持。

恒指今早甫開升37點報27751，最多一度升71點，高見27786點，惟買盤未有跟進，大市掉頭回落，最低見27604，跌110點。不過，A股回升，港股跌幅收窄，餘下時間好淡爭持。恒指中午收報27679點，跌35點或0.13%，大市成交額473.89億元

國企指數中午收報10687點，跌45點或0.43%。

A股今早受壓，上證半日升0.08%；深成指中午跌0.69%。

藍籌股個別發展。連跌六日的騰訊支撐大市，半日反彈1.6%，更貢獻恒指43點，更是升幅最大的藍籌股；友邦(01299)升0.5%；滙控(00005)下周一公布業績，半日跌0.8%；建行(00939)跌0.3%。

焦點板塊

濠賭股：澳門7月賭收差過預期，賭業股昨日已捱沽，今早沽壓仍大。永利澳門(01128)季績遜預期，同時被大行降目標價，半日跌2.4%；銀娛(00027)及金沙(01928)分別挫3.3%及2.7%，包辦藍籌表現最差兩隻個股；澳博(00880)半日再跌2.8%；美高梅(02282)中期EBITDA按年升近2.9%，半日逆市升1.8%。

醫藥股：沽壓顯著。上市第三日的歌禮製藥(01672)，中午瀉11%；李氏大藥廠(00950)插8.8%；石四藥(02005)挫5.5%；藥明生物(02269)降3.6%；石藥(01093)及中生製藥(01177)分別跌3%及3.5%。

內房股：擔心政策再收緊及人民幣貶值，二線內房遭拋售。龍光(03380)瀉7%；禹洲地產(01628)與龍湖(00960)分別挫4.5%及4.2%；新城(01030)挫4%，中駿置業(01966)降3.9%。

基建股：中交建(01800)指馬來西亞項目停工影響不大，惟股價仍挫5.6%；中鐵(00390)也跌4%；中國鐵建(01186)下滑3.8%；中國建築國際(03311)挫3.6%。

焦點股份

華潤啤酒(00291)：母企華潤集團(啤酒)引入喜力，股價一度急升10.4%，登頂後升幅大縮水，中午僅升0.6%。

恒大健康(00708)：電動車生產商Tesla隔夜於美股勁升16%，帶挈昨日也勁升15%的恒大健康(00708)，半日再飆12.6%。恒大健康持有計劃生產動車的法拉第未來(Faraday Future)。

希望教育(01765)：今日首掛，半日收報1.88元，較招股價1.92元，低2.1%，

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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