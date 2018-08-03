即巿股評 港股直擊

噚日一個上半場搞到個市雞無鴨血咁滯，lunch time同班同事飲茶嘅時候，見到電視機恒指粒數keep住跌600幾點，好彩噚日一齊飲茶班同事打機多過炒股票，絕對係餐安落茶飯。

今朝恒指開市再見跌勢，而滙控(00005)插得再勁啲，依家9點50分，同戰友Jack吹完一輪無謂水之後再睇，滙控做緊$72.4，唉！隻滙豐Put(24681)做緊$0.133，算啦，係咁架啦，當你揸住嘅時候佢就唔郁，甚至倒跌；到你放手嘅時候佢就升到巴巴聲，你未試過咩？我試得多。

先睇呢兩日都有講過嘅銀娛(00027)，日線圖上今日見到10天線($62.34)跌穿20天線($62.4)，發出短線「死亡交叉」訊號；而SlowSTC(14,3)%K線同%D線都係向住超置賣方向出發，不過未到目的地咁解，梗係啦，個市咁跌法，再加埋噚日銀娛爆多單喺菲律賓長灘島(Boracay)建新賭場嘅計劃將煞停，即係話銀娛新賭場起唔成，繼續爻老底；基於股票係炒未來嘅，係銀娛暫時未見有新未來嘅情況之下，咁有乜可能唔跌呢。若然係想吼住銀娛觸底反彈嘅，就等多陣啦。

至於噚日喺下半Part提及過嘅吉利(00175)，其實佢日線圖都係殘到爆，就算噚日揀隻吉利Call(23957)出嚟，吼噚日下晝3點15分至45分呢段時間，見5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現超賣時落場，按(23957)喺呢段時間輪價高低位($0.154/$0.151)接個平均數$0.1525作為買入價，量你好勁喺今朝早一開市見個市升就將隻(23957)掉走，用埋最高個價$0.158嚟計，賺幅都只係3.6%；梗何況你真係捕得到呢個價先好喎。

依家10點13分，返番去睇吉利嘅日線圖，暫時吉利最低做過$17.04，現水平亦處於「下降通道」底部，日線圖嘅SlowSTC(14,3)%K線同%D線已經跌到落嚴重超賣水平，既然小注，有本錢過weekend吧！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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