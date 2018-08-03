即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開低走，全日波幅640點。恒指收報27714點，跌626點或2.21%，成交金額1072億元。國指收報 10733點，跌239點或2.19%；上證收報2768點，跌56點或2%。三項指數都下跌，以恒指走勢較差。

恒指呈3連陰走勢，最低跌至27578點，創2017年10月3日以來低位，並跌穿保歷加通道低部，出現超賣。MACD快慢線正差距進一步收窄，市況轉弱。全日上升股份295隻，下跌1422隻，整體市況偏淡。

以技術分析角度去看，恒指於2016年2月12日跌至18278的低位後開始反彈，升至2018年1月29日最高升至33484點，期指升幅為15205點或83%。若以黃金比率去量度，若調整幅度為0.382，則調整目標為27675點，即與現水平相若。因此，估計恒指有機會在此水平先整固後，才有望反彈。不過，若失守此水平的話，則下個目標為0.5倍的調整目標25881點。

英國央行貨幣政策委員會議息後，一致同意加息至0.75%，央行表示將需要進一步收緊政策，以抑制通脹。英國央行行長卡尼表示，在明年他離任前仍有可能加息；如果英國脫歐打壓通脹，央行會做出反應。

美國商務部長羅斯表示，中國除非改變其經濟體制，否則貿易戰將給中國帶來更多痛苦。中國商務部表示，對美方威脅升級貿易戰已做好充分準備，將不得不做出反制。上述消息令中美貿易摩擦升溫，不利市場氣氛，也令美股早段大跌。不過，由於美國上周首次申領失業救濟人數基本持平，徘徊在50年低點附近，表明勞動力市場強勁；加上科技類股份向好，令納指升1.2%，其餘兩指數個別發展展。

今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指有機會出現技術反彈，但若未能重上28000水平，指數或調頭回軟，支持參考為保歷加通道底部，約27884。

個股介紹：

農業銀行(01288)的主要業務為在中國經營商業銀行業務。

在截至2018年3月底的季度，集團實現淨利潤590.4億元(人民幣.下同)，同比增長5.85%。實現營業收入1558.65億元，同比上升5.04%，利息淨收入1174.81億元，同比上升13.83%；手續費及佣金淨收入233.86億元，同比下跌8.19%。業務及管理費390.81億元，同比上升1.75%；成本收入比25.07%，同比下降0.81個百分點。

集團的股東回報率為14.72%，PE及PB分別為5.62倍及0.78倍，估值較同業吸引，而且較受惠三農及小微企相關國策。

集團現價市盈率5.64倍，周息率5.88%。股份上日收報3.76元，上望4.14元，止損設於3.57元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師