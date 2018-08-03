港股直擊 即巿股評

港股昨日插穿兩萬八，收逾10個月新低，惟在外圍科技股造好下，騰訊(00700)今早有望在超賣下反彈，港股預託證券預示恒指高開過百點。

隔晚美股低開高開，道指早段一度急跌逾200點，收市僅跌7點，報25326點；納指回勇，收升1.24%，報7802點；標普500指數收升0.49%，報2827點。蘋果業績利好，股價急升2.9%連續兩天創收市新高，市值突破萬億美元推動科技股上漲。

Tesla第二季收入略較市場預期為高，且實現了每周生產5000輛Model 3的目標，並計劃到8月末實現每周生產6000輛的目標，此前外界曾質疑Tesla產量的可持續性。Tesla收市大升16.2%。另外，之前大跌的Facebook及Twitter，股價均升近3%。

根據摩根大通提供的資料，標普500公司中已有60%以上的公司發布了業績，其中86%的公司的業績超出預期，遠超過歷史平均水平。

市場繼續關注中美貿易戰發展。中國商務部發言人周四就美方擬提高對中國2000億美元輸美產品徵稅稅率發表談話稱，對於美方升級貿易戰的威脅，中方已經做好充分準備，將不得不作出反制，以捍衛國家尊嚴和人民利益，捍衛自由貿易和多邊體制，捍衛世界各國共同利益，同時中方一貫主張通過對話解決分歧，但前提是必須平等相待和信守諾言。

周四美滙指數紐約尾盤升0.53%，報95.1767，創7月19日以來新高。聯儲局聲明措辭鷹派，以及全球貿易局勢緊張均提振美元。周三的聯儲局聲明樂觀看待美國經濟前景，經濟增速由「穩健」升級至「強勁」。同時，聯儲局預計將進一步漸進加息。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報73.17元，較本港上日收市高0.37元；騰訊(00700)昨日低見340.4元再創今年新低，其ADR隔晚收報348.27元，高3.27元；國壽(02628)ADR收報19.03元，高3仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.75元，高0.19元；中石油(00857)ADR收報5.73元，高4仙；中石化(00386)ADR收報7.42元，高4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.4元，高0.3元；聯通(00762)ADR收報9.58元，高3仙。

ADR港股比例指數報27859，較周四恒指收市高145點或0.52%。恒指昨日曾瀉762點，見27578點創逾10個月低位，收報27714點，跌626點或2.2%，連跌4日累插1089點或3.8%，創去年9月29日以來收市新低。大市下跌股份比例達83%；上升股比例僅17%。恒指昨日14天RSI一度跌至近30之技術超賣水平，短期可視27578為初步支持，阻力位參考10天線28280點附近。此外，昨日北水進一步走避，全日淨走20.18億元(人民幣﹒下同)，較上日多近7%，而北水三日累計淨走高達42.27億元。連跌6日的騰訊，北水沽極都有，昨日再掟19.83億元，續為北水沽得最狠個股，宜留意今日情況。

焦點股份

長和(00001)：昨日收市後公布中期業績符合預期，受惠於赫斯基能源扭虧為盈、集團零售業務表現改善，加上基建業務去年作出的新增收購，長和中期純利升13.2%至180.2億元，更增加派息11.5%，每股派87仙。聯席董事總經理霍建寧於分析員會議指，是次為19年來派息首次增加雙位數；至於末期息，他稱，若集團業績續錄得良好表現，「之後可能有令人興奮的情況」。

長實集團(01113)：截至6月底止中期純利247.53億元，按年增長65.3%，每股溢利6.69元，按年升68.51%，派中期息0.47元，增加11.9%。

美高梅中國(02282)：公布截至6月底第二季總收益44.06億元，按年增長33.46%。總經調整EBITDA為10.31億元，按年上升1.25%。

北京汽車(01958)：公布預期截至6月底止，中期盈利將按年上升超過1.8倍，去年同期盈利9.86億元人民幣。

國美零售(00493)發盈警，預期截至6月底止中期虧損介乎3.8億至4.8億元(人民幣‧下同)，去年同期錄得盈利1.22億元。

藍鼎國際(00582)公布，截至6月底止，中期盈利2.81億元，按年增4.78倍，每股盈利9.54仙，不派息。

希望教育(01765)：今日首掛，暗盤價穿底。據耀才暗盤交易中心資料顯示，希望教育曾低見1.7元，較招股價1.92元，跌11.46%；收報1.79元，跌6.77%或0.13元。