即巿股評 港股直擊

大市今天因中美貿易戰升溫出現急跌現象，收市恒指插626點全日藍籌股全跌只得一隻九龍倉置業(01997)有得升，跌得最多的是銀河娛樂(00027)跌5.3%，而全日長江基建(01038)為藍薵之中跌幅最輕微只跌0.1% 。

大戶屠牛

上周提過如向上望可以去29200點、而向下望可以27600點附近，結果今日最低見過27578點，中美貿易摩擦是跌市原因不反對，指數跌到剛好幾乎殺盡最大堆牛仔，所以話衍生工具今時今日極度左右大市。今天騰訊(00700)再跌10元收市，騰訊窩輪亦非常活躍，執筆時道指期貨下跌近150點，估計明天港股最多只能輕微反彈，但騰訊就有機會反彈力度會較強。

資金流入Call輪

原因今天窩輪十大成交金額騰訊認購輪已佔6隻，正股越跌資金越買入，其中騰訊瑞信八十購G(25328)街貨量由昨日0.55% 急升至今天12.24% ，成交金額達5.65億元，排第二位的騰訊摩通八十購J(24956)亦有類此現象，估計資金預算正股快將出現反彈，或預期下周公布中期業績之故，但大市氣氛偏淡，反彈回升後難扭轉後市繼續尋底可能，因中美貿易磨擦中方正採取拖字訣來應對，短時間內難有突破跡象，除非中美雙方在根本性問題見到曙光，否則大市暫時仍以一浪低於一浪運行暫難言轉勢，騰訊在370元有大量散戶撈貨，現貨再撈未敢建議，因外圍科技股走弱，借助業績期可以充撐一下股價可以，但撈貨就風險較高，博反彈可以跟蹤窩輪資金行蹤作為參考，上周提及兩隻恒指認沽輪升幅已過七成以外，兔大戶屠牛後大市橫行使得賬面虧損時間值，應該收割計數了。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。