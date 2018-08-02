重要通告 港股直擊

亨得利(03389)公布，預期截至6月底止，中期股東應佔溢利約3000萬元(人民幣‧下同)，去年同期則虧損1.96億元。

該公司指出，預期業績由虧轉盈，主要是銷售額上升及財務費用下降所致。